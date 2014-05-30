《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港5月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7524港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高65.56点，或0.39%，报16,698.74点。因交易商没有理会美国第一季经济 萎缩的数据，押注第二季经济将改善。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 176.650 -0.42 19884 13.695 0.84 中国铝业 8.930 -0.56 5213 2.769 -0.39 中国移动 49.100 0.49 175796 76.129 -0.03 中国人寿 41.020 0.05 39824 21.200 0.24 中石油 119.000 0.30 20635 9.225 0.06 中石化 91.300 0.15 19574 7.078 0.11 汇丰控股 52.510 -0.21 737914 81.416 -0.23 中电信 50.180 -0.06 6392 3.890 0.52 中国联通 14.650 -1.41 89331 11.357 0.33 兖州煤业 7.820 -0.51 7480 6.062 -0.13 华能国际 42.180 1.44 11886 8.175 0.92 南方航空 14.560 -0.55 3767 2.257 0.33 东方航空 15.430 0.39 4156 2.392 0.52 中芯国际 4.090 -0.49 8469 0.634 -0.91（完）
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12