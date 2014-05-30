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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月30日

路透香港5月30日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7524港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周四收高65.56点，或0.39%，报16,698.74点。因交易商没有理会美国第一季经济
 萎缩的数据，押注第二季经济将改善。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       176.650   -0.42      19884            13.695       0.84
 中国铝业                       8.930   -0.56       5213             2.769      -0.39
 中国移动                      49.100    0.49     175796            76.129      -0.03
 中国人寿                      41.020    0.05      39824            21.200       0.24
 中石油                       119.000    0.30      20635             9.225       0.06
 中石化                        91.300    0.15      19574             7.078       0.11
 汇丰控股                      52.510   -0.21     737914            81.416      -0.23
 中电信                        50.180   -0.06       6392             3.890       0.52
 中国联通                      14.650   -1.41      89331            11.357       0.33
 兖州煤业                       7.820   -0.51       7480             6.062      -0.13
 华能国际                      42.180    1.44      11886             8.175       0.92
 南方航空                      14.560   -0.55       3767             2.257       0.33
 东方航空                      15.430    0.39       4156             2.392       0.52
 中芯国际                       4.090   -0.49       8469             0.634      -0.91（完）
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