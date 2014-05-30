《全球汇市》投资者获利了结令日圆走势乏力，美元指数表现迟滞

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
欧洲央行(ECB)委员莫尔许周三表示，下周ECB会议上可能产生一个政策组合，用于应对低通胀和低信贷增速，但实施的时机可能会不同。
隔夜表现最好的包括澳元 ，其攀升0.8%至一周半高点0.9313美元。
市场对澳元的热情回升，因此前澳洲企业上修2014/15年度支出计划，给经济前景带来利好。
如同往常一样，日本消费者物价指数(CPI)发布后市场几无反应。4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期跳增3.2%；而在消费税上调后，家庭支出降幅大于预期。
亚洲下一个重要经济数据是1200GMT的印度第一季国内生产总值(GDP)。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3600 1.3601 -0.01 -1.05 1.3745
美元/日圆 101.69 101.79 -0.10 -3.43 105.30
欧元/日圆 138.30 138.44 -0.10 -4.44 144.73
美元/瑞郎 0.8978 0.8976 +0.02 +0.56 0.8928
英镑/美元 1.6720 1.6715 +0.03 +0.99 1.6556
美元/加元 1.0835 1.0834 +0.01 +2.02 1.0620
澳元/美元 0.9301 0.9307 -0.06 +4.35 0.8913
新西兰元/美元 0.8479 0.8484 -0.06 +3.33 0.8206
澳元/日圆 94.580 94.740 -0.17 +0.78 93.850
新西兰元/日圆 86.220 86.360 -0.16 -0.22 86.410
英镑/日圆 170.04 170.14 -0.06 -2.46 174.33
澳元/新西兰元 1.0962 1.0966 -0.04 +1.05 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/于春红/朱晓军；审校 孙茉莉/王兴亚/张荻)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12