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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:39 BJT

《全球汇市》投资者获利了结令日圆走势乏力，美元指数表现迟滞

欧洲央行(ECB)委员莫尔许周三表示，下周ECB会议上可能产生一个政策组合，用于应对低通胀和低信贷增速，但实施的时机可能会不同。

隔夜表现最好的包括澳元 ，其攀升0.8%至一周半高点0.9313美元。

市场对澳元的热情回升，因此前澳洲企业上修2014/15年度支出计划，给经济前景带来利好。

如同往常一样，日本消费者物价指数(CPI)发布后市场几无反应。4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期跳增3.2%；而在消费税上调后，家庭支出降幅大于预期。

亚洲下一个重要经济数据是1200GMT的印度第一季国内生产总值(GDP)。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3600 1.3601 -0.01 -1.05 1.3745

美元/日圆 101.69 101.79 -0.10 -3.43 105.30

欧元/日圆 138.30 138.44 -0.10 -4.44 144.73

美元/瑞郎 0.8978 0.8976 +0.02 +0.56 0.8928

英镑/美元 1.6720 1.6715 +0.03 +0.99 1.6556

美元/加元 1.0835 1.0834 +0.01 +2.02 1.0620

澳元/美元 0.9301 0.9307 -0.06 +4.35 0.8913

新西兰元/美元 0.8479 0.8484 -0.06 +3.33 0.8206

澳元/日圆 94.580 94.740 -0.17 +0.78 93.850

新西兰元/日圆 86.220 86.360 -0.16 -0.22 86.410

英镑/日圆 170.04 170.14 -0.06 -2.46 174.33

澳元/新西兰元 1.0962 1.0966 -0.04 +1.05 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/于春红/朱晓军；审校 孙茉莉/王兴亚/张荻)
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