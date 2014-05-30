更新版 1-英国经济：5月消费者信心创九年高位，因成长范围扩大--GfK

周五，调查公司YouGov的一份类似调查显示，消费者信心升至2007年7月以来最高。

英国央行目前预计经济今年增长3.4%，为2007年以来最快。周五，英国商会(BCC)也将其对今年增长的预估从稍早的2.8%上调至3.1%。

此外，英国工业联盟(CBI)称其增长指标--基于对工厂、零售商和服务业公司的调查，也录得2003年有记录以来最高。

“令人鼓舞的是，增长范围越来越广，”CBI副主管Katja Hall表示。

不过，英国央行的利率仍保持在金融危机高峰时设定的创纪录低点0.5%。英国央行总裁卡尼本月稍早表示，他希望在经济收复更多失地后再加息。

英国央行预计，升息将在约一年内进行，这也符合保持通胀受控的政策。

BCC周五将其对首次升息时间的预估提前至2015年1-3月，比此前提前六个月，并表示希望央行能就升息步伐做出更清晰说明。(完)