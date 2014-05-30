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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:30 BJT

韩国汇市：开高后急转直下，交易商怀疑当局入市干预

路透首尔5月30日 - 韩元兑美元 周五在开高后急转直下，交易商怀疑当局入市干预以阻升韩元。

韩元兑美元在开盘后不久触及近六年高位1,017.1，但之后急跌至1,023.5的低位。

0015GMT，韩元兑美元最新报1,020.4，周四本地收报1,020.6。(完)
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