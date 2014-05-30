中国投资：梦兰集团牵头投78亿元在中俄边境建油品储运和炼化综合体

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海5月30日 - 据人民日报周五报导，由三家中国民营企业、一家俄方企业合作的跨国能源项目日前获得中国国家发改委核准批复。这个总投资近78亿元人民币的项目，由民企江苏梦兰集团牵头，此举开启了中国民企跨国能源项目的先河。
这个项目为阿穆尔--黑河边境油品储运与炼化综合体，由中俄四家企业组成的梦兰星河能源股份有限公司投资建设，总投资77.6亿元。在完善项目设计、设备采购等前期工作后将于明年5月正式开工。
这三家中国民企同时还收购了俄罗斯图伊玛达石油天然气封闭式股份公司75%股权，与俄方共同投资19.8亿美元开发两大油气田，探明石油储量9,660万吨、天然气储量644亿立方米，开采权有效期至2035年。目前正进行开采前的勘探工作，未来将为阿穆尔--黑河综合体项目提供充足稳定的原油供应。
综合体项目将建于黑龙江省黑河市与俄罗斯阿穆尔州跨边境区域，俄方境内建设阿穆尔炼油厂、阿穆尔输油首站、俄方境内输油管道，中方境内建设中方境内输油管道、黑河输油末站。阿穆尔炼油厂原油及凝析油处理规模为600万吨/年，油品加工深度可达90%，产品将在中俄两国分别销售。阿穆尔—黑河输油管道共三条，单线长63.1公里。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12