中国个股：万科事业合伙人连两日购入公司A股，增持目标为持股10%

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海5月30日 - 中国最大住宅房地产开发商--万科 周五公告显示，代表公司1,320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业，连续两日通过券商集合资管计划，合计斥资近5亿元人民币，购入公司0.54%的A股。另据上海证券报同日报导，其最终增持目标为持股10%。
公告称，盈安合伙继周三斥资3亿元购入公司约3,584万股A股，占总股本0.33%后，周四又斥资1.98亿元购入约2,319万股A股，占总股本0.21%，两次购买的平均价格分别为8.38元和8.52元。盈安合伙并表示将继续增持万科A股股票。
此次增持行动中，其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。
事业合伙人制度是万科今年推出的举措，已于今年4月23日召开了事业合伙人创始大会，首批1,320位合伙人中，包括在公司任职的全部八名董事、监事、高级管理人员。
上证报报导指出，从公开数据推算，万科高管和经营团队成员个人目前对万科股票的持有量合计仅有数千万股，与事业合伙人团队约11亿股（110亿股总股本的10%）的增持目标相比可谓微乎其微。这意味着，万科事业合伙人团队未来有可能继续增持高达10亿股，资金需求近百亿。
报导并援引专家表示，未来盈安合伙仍有可能通过融资杠杆来获得资金购买万科股票。正是这种举债买股的方式，更增加了万科合伙人团队推动万科股票上涨的动力。此激励机制的意义和力度可谓更上一层。
万科A股周四收报8.54元，创逾半年收盘新高，过去三个月累计上涨27%。 （完）
欲浏览于深交所公告，请点选：here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12