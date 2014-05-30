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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:46 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--5月30日-6月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月30日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：迈向更有活力的商业领域。讲话嘉宾包括：IMF亚太部门主管李昌镛、日本财务省财务官古泽满宏、IMF财务部门副处长Ruud De Mooij和IMF亚太部门处长Stephan Danninger。

东京--印度央行总裁拉詹出席印度经济研究所(Institute for Indian Economic Studies)举办的研讨会(0400)。

6月2日(一)

土耳其伊斯坦布尔--The Istanbul School of Central Banking举办2014年宏观形势研讨会(至6月3日)，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况及货币政策发表讲话(0700)。

圣地亚哥--智利央行公布5月货币政策会议记录(1230)。

6月3日(二)

孟买--印度央行举行货币政策评估会议(0530)。

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至6月4日)。

6月4日(三)

伦敦--2014年国际金融协会(IIF)春季会议(至6月6日)。讲话嘉宾包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、波兰财长Mateusz Szczurek、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和英国央行副总裁康利夫。

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。

6月5日(四)

奥斯陆--挪威央行举行主题为“央行的作用：从历史中吸取经验”的会议(至6月6日)。出席嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)世界经济研究部门主管Thomas Helbling、爱尔兰央行副总裁、国际清算银行(BIS)货币政策部门主管Andrew Filardo、瑞典央行副总裁艾柯姆、挪威央行委员Oyvind Eitrheim和Jan Fredrik Qvigstad。

6月6日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张荻)
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