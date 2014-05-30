《新兴市场重要经济事件预告》--5月30日-6月6日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
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5月30日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：迈向更有活力的商业领域。讲话嘉宾包括：IMF亚太部门主管李昌镛、日本财务省财务官古泽满宏、IMF财务部门副处长Ruud De Mooij和IMF亚太部门处长Stephan Danninger。
东京--印度央行总裁拉詹出席印度经济研究所(Institute for Indian Economic Studies)举办的研讨会(0400)。
6月2日(一)
土耳其伊斯坦布尔--The Istanbul School of Central Banking举办2014年宏观形势研讨会(至6月3日)，美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况及货币政策发表讲话(0700)。
圣地亚哥--智利央行公布5月货币政策会议记录(1230)。
6月3日(二)
孟买--印度央行举行货币政策评估会议(0530)。
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至6月4日)。
6月4日(三)
伦敦--2014年国际金融协会(IIF)春季会议(至6月6日)。讲话嘉宾包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudaeva、波兰财长Mateusz Szczurek、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和英国央行副总裁康利夫。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
6月5日(四)
奥斯陆--挪威央行举行主题为“央行的作用：从历史中吸取经验”的会议(至6月6日)。出席嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)世界经济研究部门主管Thomas Helbling、爱尔兰央行副总裁、国际清算银行(BIS)货币政策部门主管Andrew Filardo、瑞典央行副总裁艾柯姆、挪威央行委员Oyvind Eitrheim和Jan Fredrik Qvigstad。
6月6日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张荻)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12