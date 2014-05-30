版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:48 BJT

港报社评：”离保“法案不得民心，漠视民意自招恶果--信报5月30日

澳门行政长官崔世安在民情沸腾的抗议声中，昨天急忙宣布撤回特首及高官离职保障法案，及时化解一场管治危机。但事件显然没有完全画上句号，因为政府被迫撤回法案，不仅暴露了未经谘询、漠视民意强行立法的骄横作风，而且政府权力缺乏有效监督的制度缺失，相信会激发起澳门市民追求普选行政长官的决心，卷入政制改革的民主化浪潮之中。

过去予人「顺民」印象的澳门人，民心思变，群起走上街头，澳门政府提交立法会通过的「恶法」无疑是导火线。但这条「离保」法案让行政长官和主要官员离职后，仍可领取大笔长俸和巨额津贴、特首在任期内更享有刑事豁免权，保障官员的利益保到这个程度，的确值得公众质疑，究竟民意和公众监督政府施政的权力，政府有没有放在眼内。

如今港澳两地追求民主的公众诉求愈来愈强烈。诚然，民主选举的政体不一定能够保证官员善用权力、善尽职责、人人满意政府的施政，但民主政制起码可以制约独裁权力滋生、肆意横行，并且可以让各种以非暴力手段反对政府，以至改变政府的群众力量能够合法存在，政权更迭和平进行。

民主化已然是今日港澳政制发展的主流。民意不可侮，无论在香港的反「国教」运动、台湾反服贸「太阳花学运」，以至澳门日前反官员特权的运动之中，都给当权者清晰的警示，缺乏民意基础和市民认同的施政，只会阉割政府自身的管治合法性，最终丧失市民的支持。 (A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐