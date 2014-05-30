港报社评：”离保“法案不得民心，漠视民意自招恶果--信报5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
澳门行政长官崔世安在民情沸腾的抗议声中，昨天急忙宣布撤回特首及高官离职保障法案，及时化解一场管治危机。但事件显然没有完全画上句号，因为政府被迫撤回法案，不仅暴露了未经谘询、漠视民意强行立法的骄横作风，而且政府权力缺乏有效监督的制度缺失，相信会激发起澳门市民追求普选行政长官的决心，卷入政制改革的民主化浪潮之中。
过去予人「顺民」印象的澳门人，民心思变，群起走上街头，澳门政府提交立法会通过的「恶法」无疑是导火线。但这条「离保」法案让行政长官和主要官员离职后，仍可领取大笔长俸和巨额津贴、特首在任期内更享有刑事豁免权，保障官员的利益保到这个程度，的确值得公众质疑，究竟民意和公众监督政府施政的权力，政府有没有放在眼内。
如今港澳两地追求民主的公众诉求愈来愈强烈。诚然，民主选举的政体不一定能够保证官员善用权力、善尽职责、人人满意政府的施政，但民主政制起码可以制约独裁权力滋生、肆意横行，并且可以让各种以非暴力手段反对政府，以至改变政府的群众力量能够合法存在，政权更迭和平进行。
民主化已然是今日港澳政制发展的主流。民意不可侮，无论在香港的反「国教」运动、台湾反服贸「太阳花学运」，以至澳门日前反官员特权的运动之中，都给当权者清晰的警示，缺乏民意基础和市民认同的施政，只会阉割政府自身的管治合法性，最终丧失市民的支持。 (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12