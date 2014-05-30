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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:58 BJT

全球金市：金价可能录得两个月最大单周跌幅，因美国经济前景改善

金价因股市上涨及美元走强而受到打压，乌克兰地缘政治局势亦受到密切关注。

乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。

在地缘政治不稳及股市下跌之际，黄金通常被视作避险投资。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/于春红; 审校 张荻/戴素萍)
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