港报社评：奥巴马军事逞强，恐挑南海危机--经济日报5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
美国总统奥巴马力言，「美国全球领导力下滑」全属误解；他亦指南海问题，属或因支持盟友而导致美国出兵的事态之一。他急于摆脱纸老虎形象，反令美陷进退两难的风险上升。 奥巴马在美国时间周三出席西点军校毕业礼时先后提及，中国经济与军力冒升令邻国忧虑，是美国包括美军面对的新形势之一；任何不受控的地区侵略行为，不论在乌克兰南部、南海抑或其他地方，最终都会影响美国盟友，并可能导致美国军事行动。奥巴马的演说陈述对外军事方向，虽表示不会轻易言战，但明显要摆强势，惟是否外强中乾呢？惟此却衍生一个重大风险，就是反而促成本不欲见的紧迫形势，迫令美国面对是否出兵的严峻关头。 此因亚洲多国尤其日、菲、越已屡与中国碰撞，奥巴马摆出军事撑亚洲盟友的姿态，尤其点名南海，恐令这些对中国不友善的国家更有恃无恐，甚至加力挑衅北京。 另一方面，北京在国内民族情绪高涨下，固难对挑衅软弱让步，更有需要摸清美国底线以制定对策，故亦有不怕与越菲等出现小规模军事冲突硬碰，测试美国是否纸老虎的诱因。 若美国未能适时控住事态发展，亚洲尤其南海局势便可能逐步升级，终令奥巴马须面对是否为了面脸，履行强?盟友的承诺，而冒险军事介入的艰难决定。奥巴马有他摆强硬姿态的盘算，但事态的发展却可能令他犹如拿石头砸自己的脚。奥巴马必须认真思量，是鼓励亚洲盟友对北京挑衅，还是用怀柔方略对待中国，才最符合美国利益。 (A14)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12