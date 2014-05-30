港报社评：奥巴马军事逞强，恐挑南海危机--经济日报5月30日

美国总统奥巴马力言，「美国全球领导力下滑」全属误解；他亦指南海问题，属或因支持盟友而导致美国出兵的事态之一。他急于摆脱纸老虎形象，反令美陷进退两难的风险上升。 奥巴马在美国时间周三出席西点军校毕业礼时先后提及，中国经济与军力冒升令邻国忧虑，是美国包括美军面对的新形势之一；任何不受控的地区侵略行为，不论在乌克兰南部、南海抑或其他地方，最终都会影响美国盟友，并可能导致美国军事行动。奥巴马的演说陈述对外军事方向，虽表示不会轻易言战，但明显要摆强势，惟是否外强中乾呢？惟此却衍生一个重大风险，就是反而促成本不欲见的紧迫形势，迫令美国面对是否出兵的严峻关头。 此因亚洲多国尤其日、菲、越已屡与中国碰撞，奥巴马摆出军事撑亚洲盟友的姿态，尤其点名南海，恐令这些对中国不友善的国家更有恃无恐，甚至加力挑衅北京。 另一方面，北京在国内民族情绪高涨下，固难对挑衅软弱让步，更有需要摸清美国底线以制定对策，故亦有不怕与越菲等出现小规模军事冲突硬碰，测试美国是否纸老虎的诱因。 若美国未能适时控住事态发展，亚洲尤其南海局势便可能逐步升级，终令奥巴马须面对是否为了面脸，履行强?盟友的承诺，而冒险军事介入的艰难决定。奥巴马有他摆强硬姿态的盘算，但事态的发展却可能令他犹如拿石头砸自己的脚。奥巴马必须认真思量，是鼓励亚洲盟友对北京挑衅，还是用怀柔方略对待中国，才最符合美国利益。 (A14)