《中国报摘》--其他报纸重要消息5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
**上海证券报**
--华闻传媒 拟通过定向增发及配套融资，收购掌视亿通、精视文化等四家公司控股，实施其全媒体战略。
--中国央行货币政策委员会前委员、清华大学金融系主任李稻葵表示，今年中国经济最有可能是U型走势，5月至7月是最艰苦的时候。
**第一财经日报**
--在阿里巴巴入股大半年后，中国最大的出境旅游社区穷游又找到一个新的战略合作伙伴--在线旅游公司Airbnb，后者将给穷游带来全球各地优质房源。
**证券时报**
--上期所副总经理叶春和表示，该所正稳步推进锡、镍期货新品种的各项上市工作，全面做好有色金属指数期货的上市准备工作，积极开展铜期权等产品研发。
--中证指数公司总经理马志刚表示，公司目前正在开发微盘指数和股息点指数等一系列新指数，以适应指数型产品设计和股指期货等衍生工的需要。
**东方早报**
--上海市静安区拟建设外资金融试验区，昨发布“静安金融二十条”，大力支持外资资金管理总部、投资总部等重点领域发展，支持外资证券、外资拍卖、外资典当等金融机构和准金融机构，对新进机构最高给予1,500万元人民币开办补贴。
--渣打银行最新发布报告指出，4月不会是中国房地产市场最难过的一个月，未来几个月房地产市场形势将更加严峻。
**21世纪经济报 道**
--继去年投资有利网后，软银中国昨宣布在中国投资第二家P2P平台易贷网，投资规模千万美元左右。
**人民日报**
--阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目日前获国家发改委批复。该项目由江苏梦兰集团与另外两家中国民营企业、一家俄方企业组成的梦兰星河能源股份有限公司投资建设，总投资77.6亿元。该项目开启了中国民企跨国能源项目的先河。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12