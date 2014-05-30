版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:56 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月30日

**上海证券报**

--华闻传媒 拟通过定向增发及配套融资，收购掌视亿通、精视文化等四家公司控股，实施其全媒体战略。

--中国央行货币政策委员会前委员、清华大学金融系主任李稻葵表示，今年中国经济最有可能是U型走势，5月至7月是最艰苦的时候。

**第一财经日报**

--在阿里巴巴入股大半年后，中国最大的出境旅游社区穷游又找到一个新的战略合作伙伴--在线旅游公司Airbnb，后者将给穷游带来全球各地优质房源。

**证券时报**

--上期所副总经理叶春和表示，该所正稳步推进锡、镍期货新品种的各项上市工作，全面做好有色金属指数期货的上市准备工作，积极开展铜期权等产品研发。

--中证指数公司总经理马志刚表示，公司目前正在开发微盘指数和股息点指数等一系列新指数，以适应指数型产品设计和股指期货等衍生工的需要。

**东方早报**

--上海市静安区拟建设外资金融试验区，昨发布“静安金融二十条”，大力支持外资资金管理总部、投资总部等重点领域发展，支持外资证券、外资拍卖、外资典当等金融机构和准金融机构，对新进机构最高给予1,500万元人民币开办补贴。

--渣打银行最新发布报告指出，4月不会是中国房地产市场最难过的一个月，未来几个月房地产市场形势将更加严峻。

**21世纪经济报　道**

--继去年投资有利网后，软银中国昨宣布在中国投资第二家P2P平台易贷网，投资规模千万美元左右。

**人民日报**

--阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目日前获国家发改委批复。该项目由江苏梦兰集团与另外两家中国民营企业、一家俄方企业组成的梦兰星河能源股份有限公司投资建设，总投资77.6亿元。该项目开启了中国民企跨国能源项目的先河。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐