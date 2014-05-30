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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:51 BJT

港报社评：1，800亿工程尽延误，港铁自证难肩重任--明报5月30日

港铁证实西港岛线工程延误，这是继高铁之后，港铁正式承认延期通车的第2个铁路项目，而种种迹象显示，其他3个项目都有不同程度延误，港铁负责的5个铁路工程，极大可能都未能如期通车。政府将推出新阶段铁路发展策略，若港铁之异化不纠正、政府未能有效监督港铁、港铁坚持小股东利益凌驾公众利益等等，即是说，港铁不回复其公共机构角色、不以市民利益为优先，则港铁在铁路交通的垄断地位，不应再强化下去，港铁原有角色和功能也应该透过公司整治，使之回归正途。

港铁就工程延误，说得最多的是「遇到不可预知情况」。不过，西港岛线地质复杂并非什么重大发现，这条线只有3个车站，造价高达154亿元，当年当局的解释与地质复杂有关，需要更高建造成本，现在距离原定通车日期仅约半年，港铁却归咎地质因素，这个说法放在当年的背景来检视，难以理解。铁路工程延误，港铁的主观因素是其一，政府监督不力是其二。

政府就长远铁路发展，已经委托顾问做《铁路发展策略2000》的检讨及修订研究，并已完成，预期政府在参考顾问的总体建议后，制定2020年以后的铁路发展蓝图。以港铁今次在铁路建设所暴露窝囊能力，日后的铁路不适宜交由港铁建造，另外成立一间铁路公司，引入竞争以改善港铁独大而衍生的流弊，是政府需要考虑的问题。

另外，港铁已经偏离「生而为铁路」的原旨，异化为一个垄断性公共机构，而且成为「独立王国」，政府也无法有效监管它，因此，港铁的垄断地位不应再强化。政府并应该确立身为港铁大股东的领导地位，使之回归铁路本业，结束港铁挟所谓小股东利益而凌驾市民利益的局面。（A02）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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