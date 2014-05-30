港报社评：1，800亿工程尽延误，港铁自证难肩重任--明报5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
港铁证实西港岛线工程延误，这是继高铁之后，港铁正式承认延期通车的第2个铁路项目，而种种迹象显示，其他3个项目都有不同程度延误，港铁负责的5个铁路工程，极大可能都未能如期通车。政府将推出新阶段铁路发展策略，若港铁之异化不纠正、政府未能有效监督港铁、港铁坚持小股东利益凌驾公众利益等等，即是说，港铁不回复其公共机构角色、不以市民利益为优先，则港铁在铁路交通的垄断地位，不应再强化下去，港铁原有角色和功能也应该透过公司整治，使之回归正途。
港铁就工程延误，说得最多的是「遇到不可预知情况」。不过，西港岛线地质复杂并非什么重大发现，这条线只有3个车站，造价高达154亿元，当年当局的解释与地质复杂有关，需要更高建造成本，现在距离原定通车日期仅约半年，港铁却归咎地质因素，这个说法放在当年的背景来检视，难以理解。铁路工程延误，港铁的主观因素是其一，政府监督不力是其二。
政府就长远铁路发展，已经委托顾问做《铁路发展策略2000》的检讨及修订研究，并已完成，预期政府在参考顾问的总体建议后，制定2020年以后的铁路发展蓝图。以港铁今次在铁路建设所暴露窝囊能力，日后的铁路不适宜交由港铁建造，另外成立一间铁路公司，引入竞争以改善港铁独大而衍生的流弊，是政府需要考虑的问题。
另外，港铁已经偏离「生而为铁路」的原旨，异化为一个垄断性公共机构，而且成为「独立王国」，政府也无法有效监管它，因此，港铁的垄断地位不应再强化。政府并应该确立身为港铁大股东的领导地位，使之回归铁路本业，结束港铁挟所谓小股东利益而凌驾市民利益的局面。（A02）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12