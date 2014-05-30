更正-港报社评：占中公投，加料难掩气虚--星岛日报5月30日

占领中环运动发起人为了催谷下月民间公投的投票率，「加料」和「告急」两招齐出，临时加设一条投票议题，又表示如果不足10万人投票，就会退而反省运动方向和个人角色。 任何公投结果要取得足够的公信力，最基本的条件是要有大量选民投票，才足以反映民心所向。偏偏占中经过第三轮商讨所筛选出来三个供投票的方案，全都含有公民提名成分，中央和大律师公会都已经表明公提不符合《基本法》，连不少务实民主派支持者，都认为公民提名不是真普选的必备条件。占中公投本来就不获建制派支持，再弄得没有其他方案可拣，连民主派内部的投票意欲都大降。 新加入供表决的议题，是如果政府方案不符国际标准让选民有真正选择，立法会应予否决。增设这个议题的背后盘算，是如果成功吸引众多市民投票支持，就会形成一股力量，在日后立法会辩论政制发展方案时，对泛民议员产生捆绑作用，因而有助增加民主派的谈判筹码。不过，何谓「国际标准」，概念含糊空泛，整个公投议题偏向一方，暴露了其为占中造势多于反映民意的本质，愈来愈趋近一场签名运动。 民间公投没有政府的庞大资源支持，但是投票人资格远比政府选举为宽，只要年满18岁的香港永久居民就可投票，民主党又已经表明会发动支持者在各区设街站宣传，10万人投票可谓稳立于不败之地。但是，就算有20万人投票，所占选民人数都只有几个百分点，要是这样就当公投成功，当成准确反映民意，恐怕只是自欺欺人而已。 (A06)