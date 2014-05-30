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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:18 BJT

金砖国家：5月29日股汇市收盘纵览

路透5月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月29日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,038.64点。

中国股市：沪综指收跌，受优先股发行扩容压力渐近拖累

香港股市：恒指收低，腾讯成为最大拖累

中国汇市：人民币一举收复前两日失地，大行抛售美元市场解读不一

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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 收低0.76%，报52,239.34点，因银行股会吐上日涨幅拖累大盘。

拉美汇市：拉美货币上涨，因美国GDP数据疲弱令美联储可能推迟升息

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南非股市：收盘近持平，即便固网电信公司Telkom预计其2013年获利增长八倍，提振该股跳涨6.04%。不过资源股延续上日跌势。指标Top-40绩优股指数 微升0.03%，报44,744.80点；综合指数 涨0.07%至49,726.64点。

南非汇市：兰特兑美元上扬，关注周五南非贸易数据

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印度股市：NSE指数录得近四个月最大单日跌幅，因Infosys总裁辞职导致股价大跌，此外获利了结继续打压大盘。外国机构投资者卖盘进一步打压人气。指标BSE指数 跌1.31%，报24,234.15点，为2月3日以来最大单日跌幅。NSE指数 跌1.28%，报7,235.65点，单日跌幅为2月13日以来最大。

印度汇市：收低，石油进口商持续的月末美元买需及疲弱国内股市，抵消了盘初的美元卖盘的影响。卢比兑美元 收在59.03/04， 周三收报58.93/94。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收涨1.46%，报718.27点。指标RTS指数 涨1.1%，报1,314.710点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.28%，至34.6580卢布；卢布兑欧元 跌0.31%，至47.1455卢布。(完) (整理 李春喜; 审校 李爽)
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