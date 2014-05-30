金砖国家：5月29日股汇市收盘纵览

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透5月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月29日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,038.64点。
中国股市：沪综指收跌，受优先股发行扩容压力渐近拖累
香港股市：恒指收低，腾讯成为最大拖累
中国汇市：人民币一举收复前两日失地，大行抛售美元市场解读不一
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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 收低0.76%，报52,239.34点，因银行股会吐上日涨幅拖累大盘。
拉美汇市：拉美货币上涨，因美国GDP数据疲弱令美联储可能推迟升息
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南非股市：收盘近持平，即便固网电信公司Telkom预计其2013年获利增长八倍，提振该股跳涨6.04%。不过资源股延续上日跌势。指标Top-40绩优股指数 微升0.03%，报44,744.80点；综合指数 涨0.07%至49,726.64点。
南非汇市：兰特兑美元上扬，关注周五南非贸易数据
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印度股市：NSE指数录得近四个月最大单日跌幅，因Infosys总裁辞职导致股价大跌，此外获利了结继续打压大盘。外国机构投资者卖盘进一步打压人气。指标BSE指数 跌1.31%，报24,234.15点，为2月3日以来最大单日跌幅。NSE指数 跌1.28%，报7,235.65点，单日跌幅为2月13日以来最大。
印度汇市：收低，石油进口商持续的月末美元买需及疲弱国内股市，抵消了盘初的美元卖盘的影响。卢比兑美元 收在59.03/04， 周三收报58.93/94。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收涨1.46%，报718.27点。指标RTS指数 涨1.1%，报1,314.710点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.28%，至34.6580卢布；卢布兑欧元 跌0.31%，至47.1455卢布。(完) (整理 李春喜; 审校 李爽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12