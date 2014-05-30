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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:56 BJT

港报社评：维护营商环境，商界强烈反”占中“--文汇报5月30日

香港总商会常务副主席彭耀佳昨日表示，商界很关注「占中」造成的负面影响，包括阻塞道路、影响安全及商业活动等。他批评「占中」占领或霸占某些地方的行动，会造成大阻塞和混乱，危害社会安宁。事实上，「占中」以违法行为表达诉求，冲击金融及商贸运作，破坏香港营商环境，动摇企业投资信心，商界受到的打击首当其冲。商界理所当然要站出来表达反对声音。

总商会发声反对「占中」具有代表性。「占中」直接冲击香港金融心脏地带，必将对香港营商环境带来沉重打击。而且，「占中」对香港法治造成严重冲击，对香港的长远稳定发展有百害而无一利。

国际投资大行瑞银（UBS AG）今年4月公布「占中分析报告」，明确指出「占中」将有「四大潜在影响」：为香港经济制造不稳定因素，冲击中环核心写字楼及零售区，影响香港地产股票，及吓怕海外投资者和来港游客。特首梁振英早前在立法会答问会上亦指，有金融机构准备向「占中」主事者提出民事索偿。

政治平稳是经济繁荣、人民安居乐业的前提条件。社会过度政治化，必然限制经济发展。「占中」以中环地区为基点，影响将不限于中环，必然蔓延至整个香港。泰国政争不断，国家发展停顿，已经向香港示范反面教材。如果因违法「占中」引发大规模街头抗争，将使香港同样面临政治动荡、管治困难的局面，良好的法治和营商环境必然大受冲击。相信绝大多数港人都不希望见到这样的情况出现，那就要挺身而出，大声向「占中」说不。（A04）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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