港报社评：维护营商环境，商界强烈反”占中“--文汇报5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
香港总商会常务副主席彭耀佳昨日表示，商界很关注「占中」造成的负面影响，包括阻塞道路、影响安全及商业活动等。他批评「占中」占领或霸占某些地方的行动，会造成大阻塞和混乱，危害社会安宁。事实上，「占中」以违法行为表达诉求，冲击金融及商贸运作，破坏香港营商环境，动摇企业投资信心，商界受到的打击首当其冲。商界理所当然要站出来表达反对声音。
总商会发声反对「占中」具有代表性。「占中」直接冲击香港金融心脏地带，必将对香港营商环境带来沉重打击。而且，「占中」对香港法治造成严重冲击，对香港的长远稳定发展有百害而无一利。
国际投资大行瑞银（UBS AG）今年4月公布「占中分析报告」，明确指出「占中」将有「四大潜在影响」：为香港经济制造不稳定因素，冲击中环核心写字楼及零售区，影响香港地产股票，及吓怕海外投资者和来港游客。特首梁振英早前在立法会答问会上亦指，有金融机构准备向「占中」主事者提出民事索偿。
政治平稳是经济繁荣、人民安居乐业的前提条件。社会过度政治化，必然限制经济发展。「占中」以中环地区为基点，影响将不限于中环，必然蔓延至整个香港。泰国政争不断，国家发展停顿，已经向香港示范反面教材。如果因违法「占中」引发大规模街头抗争，将使香港同样面临政治动荡、管治困难的局面，良好的法治和营商环境必然大受冲击。相信绝大多数港人都不希望见到这样的情况出现，那就要挺身而出，大声向「占中」说不。（A04）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12