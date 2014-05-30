中国经济：明确新疆经济社会发展目标，反恐是重点就业和教育优先

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透北京5月30日 - 周四召开的第二次新疆工作座谈会上，中国明确对新疆工作进行布署，提出围绕社会稳定和长治久安总目标，把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，同时加大对新疆教育投入，要从稳疆安疆的战略高度出发，以增加就业为重点，促进社会稳定。
中国政府网援引国家主席习近平的话称，对口援疆是国家战略，必须长期坚持。对南疆发展，要从国家层面进行顶层设计，实行特殊政策，打破常规，特事特办。
他要求国家的教育经费要多往新疆投。要加大扶贫资金投入力度，重点向农牧区、边境地区、特困人群倾斜，建立精准扶贫工作机制。推进“双语”教育，推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境，有序扩大新疆少数民族群众到内地接受教育、就业、居住的规模。
国务院总理李克强也指出，在新疆的所有企业和投资项目，都要重视吸纳当地劳动力。吸引内地企业向新疆有序转移、集中布局、集聚发展，实现集中规范就业，积极发展民族特色手工业，同时鼓励新疆群众到内地就业。中央在政策上给予大力和特殊支持。
李克强表示，新疆的发展要用好特色优势资源，在资源开发利用上，要让新疆更多受益，提高当地加工、深加工比例，把资源优势转化为经济优势，增强地方自我发展能力。
要加大环保投入，加大高效节水灌溉工程建设力度，加强重点流域治理和水污染防治，提高可持续发展能力。以通道建设为依托扩大对内对外开放。加强铁路等基础设施建设，发展现代物流。并采取特殊的财政、投资、金融、人才等政策，加大扶贫攻坚和民生改善力度，促进南疆加快发展。
这次会议全面总结2010年中央新疆工作座谈会以来的工作，明确了新疆工作的指导思想、基本要求、主攻方向，对当前和今后一个时期新疆工作作了全面部署。
本周一中共中央召开政治局会议，研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，有效遏制恐怖活动在新疆多发频发和向内地蔓延。
中国公安部已决定从5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。
今年5月22日上午7时50分许，乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，共造成39名群众遇难，94人受伤。目前案件已告破。（完） (发稿 侯向明; 审校 沈燕/杨淑祯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12