港报财经评论：长和港交所，可跑赢大市--经济日报5月30日

欧美放水，股市迈向高位，但A股像被点穴般未随亢奋，恒指近23,200为阻力，蓄势待发，欲破未破，只能耐心待A股走向。大市成交额583亿港元；恒指昨高见23,209，但午市倒跌，收23,010，跌69点。23,200阻力突破一步看似那么近，但要确认有效突破又吃力。恒指确认突破23,200，反覆挑战24,000，目前关键是需要A股配合；相反，受制而回的话，欧美那边造好又令大跌空间有限，大概22,000会有一定支持，22,000至23,200区间窄幅上落而已。

欧洲将出手刺激经济，量宽放水，欧洲股市及美股近月迭迭攀高，提早迎热钱的流入尽欢。外围形势大好，奈何中国内地打贪浪汹涌。据腾讯财经核查资料统计，年至今已有50多位国企高管因涉嫌贪污行为受查，其中七家涉及央企，差不多三日就有一位国企官员被查，将心比己，除非问心无愧，国企高管此际恐怕个个人心惶惶，少做少错，搞好公司业绩心力恐怕大减。自问对政治问题无大兴趣，但剖析股市个股涉及到国策政治走向，也是投资者必然面对的思考。

思考当前局势，贪污一定会处理，问题是程度，捉小的恐怕捉到手软，捉大的以示众应该是目前焦点中心所在，中纪委副书记杨晓渡最新曾表示，重点查处十八大后还不收敛不收手的，这对思考未来发展大启示。捉贪太多可能左右经济大局的话，忍受部分既往不咎，顾全大局中庸之道，且看中国领导人的智慧。令A股走势像被点穴此其一，还有是中国内地楼市现拐点预期势增强，各地频传减价声，要出手大救市又走旧路，一松就乱；不救，左右经济大局一样可能乱，政策未明朗前，投资者宁可观战。市场人士或要等候更多救楼市措施，如降准，才上路。上证昨收2,040，微跌9点。

看港股后市有欧美续放水刺激，形成拉升作用，但另一方面受困A股的闷局现拉后腿作用，资金及信心不可能到位只只股份，至紧要识拣有力跑赢大市的。蓝筹当中，仍然较为看好港交所 ，有“沪港通”政策暂起安全网作用，股价始终未见全补之前突破性上升裂口，最低见136港元，之后在140港元左右争持，今周又抛开拉锯冲前，昨收报145港元，判形势，再挑战150港元左右的高位只是时间的问题，如有所确认突破150港元，中期挑战2011年首季近175港元密集阻力区不为难，逢低收集。(B06) ........................................................................

李总挺稳增长，正回购或结束/余少文

中国内地股市先升后跌，累及国企指数倒跌收场。而总理李克强重申适时适度预调微调，人民银行近日正回购操作出现地量，正回购或有望结束，为市场增加流动性。A股昨日高开走低，国企指数全日跌12点收报10,185点，守牛熊分界綫，成交额增加至142亿港元，只有四分一主板H股逆市上升；而红筹指数跌43点或1%收报4,272点，成交额42亿港元。

尽管看好A股，但认为保历加通道这技术指标用于A股的效果不大，相反套用在国指、红指或恒生指数的效果会更佳，这是近期转軚看好国指的原因之一。由于中国内地股市对政策的敏感程度较大，只要中国出招，A股弹升的机会很大，目前只好等待时机。

总理李克强近日重申中国经济运行总体平稳，结构调整出现积极变化，面对下行压力，坚持稳中求进，主动有为，统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策协同配合，做好政策储备，适时适度预调微调。尽管这番说话已是投资者听到烦闷，都未见中国预调微调措施，但随着人民银行今周正回购操作量缩减，不排除下个月有微调。

央行上周开始缩减正回购规模，上周二降至350亿人民币，昨日再降至100亿人民币，是今年2月重启正回购以来最少的一日，连同周二的200亿人民币正回购，全周正回购规模300亿人民币，对比今周到期的正回购规模，今周变相有200亿人民币净投放。实际上，央行去年农历年后，也是2月中旬重启正回购操作，一直运作至6月上旬结束，逆回购操作在7月底重启，当时正回购操作是在5月下旬开始缩减规模，即使同期发行的央票也一样减少规模，正回购操作前后不足四个月便结束。

由于今周正回购操作跟去年过程相似，不排除正回购也会在下个月结束，若然结束正回购操作，至少是一种微调，随后如重启逆回购操作，则是另一种微调，配合领导人不时提及的适时适度预调微调，也可维持现有的财政和货币政策。这或是对冲基金对中国政府随时出招救市的忧虑。(B05)