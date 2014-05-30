港报财经评论：长和港交所，可跑赢大市--经济日报5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
欧美放水，股市迈向高位，但A股像被点穴般未随亢奋，恒指近23,200为阻力，蓄势待发，欲破未破，只能耐心待A股走向。大市成交额583亿港元；恒指昨高见23,209，但午市倒跌，收23,010，跌69点。23,200阻力突破一步看似那么近，但要确认有效突破又吃力。恒指确认突破23,200，反覆挑战24,000，目前关键是需要A股配合；相反，受制而回的话，欧美那边造好又令大跌空间有限，大概22,000会有一定支持，22,000至23,200区间窄幅上落而已。
欧洲将出手刺激经济，量宽放水，欧洲股市及美股近月迭迭攀高，提早迎热钱的流入尽欢。外围形势大好，奈何中国内地打贪浪汹涌。据腾讯财经核查资料统计，年至今已有50多位国企高管因涉嫌贪污行为受查，其中七家涉及央企，差不多三日就有一位国企官员被查，将心比己，除非问心无愧，国企高管此际恐怕个个人心惶惶，少做少错，搞好公司业绩心力恐怕大减。自问对政治问题无大兴趣，但剖析股市个股涉及到国策政治走向，也是投资者必然面对的思考。
思考当前局势，贪污一定会处理，问题是程度，捉小的恐怕捉到手软，捉大的以示众应该是目前焦点中心所在，中纪委副书记杨晓渡最新曾表示，重点查处十八大后还不收敛不收手的，这对思考未来发展大启示。捉贪太多可能左右经济大局的话，忍受部分既往不咎，顾全大局中庸之道，且看中国领导人的智慧。令A股走势像被点穴此其一，还有是中国内地楼市现拐点预期势增强，各地频传减价声，要出手大救市又走旧路，一松就乱；不救，左右经济大局一样可能乱，政策未明朗前，投资者宁可观战。市场人士或要等候更多救楼市措施，如降准，才上路。上证昨收2,040，微跌9点。
看港股后市有欧美续放水刺激，形成拉升作用，但另一方面受困A股的闷局现拉后腿作用，资金及信心不可能到位只只股份，至紧要识拣有力跑赢大市的。蓝筹当中，仍然较为看好港交所 ，有“沪港通”政策暂起安全网作用，股价始终未见全补之前突破性上升裂口，最低见136港元，之后在140港元左右争持，今周又抛开拉锯冲前，昨收报145港元，判形势，再挑战150港元左右的高位只是时间的问题，如有所确认突破150港元，中期挑战2011年首季近175港元密集阻力区不为难，逢低收集。(B06) ........................................................................
李总挺稳增长，正回购或结束/余少文
中国内地股市先升后跌，累及国企指数倒跌收场。而总理李克强重申适时适度预调微调，人民银行近日正回购操作出现地量，正回购或有望结束，为市场增加流动性。A股昨日高开走低，国企指数全日跌12点收报10,185点，守牛熊分界綫，成交额增加至142亿港元，只有四分一主板H股逆市上升；而红筹指数跌43点或1%收报4,272点，成交额42亿港元。
尽管看好A股，但认为保历加通道这技术指标用于A股的效果不大，相反套用在国指、红指或恒生指数的效果会更佳，这是近期转軚看好国指的原因之一。由于中国内地股市对政策的敏感程度较大，只要中国出招，A股弹升的机会很大，目前只好等待时机。
总理李克强近日重申中国经济运行总体平稳，结构调整出现积极变化，面对下行压力，坚持稳中求进，主动有为，统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策协同配合，做好政策储备，适时适度预调微调。尽管这番说话已是投资者听到烦闷，都未见中国预调微调措施，但随着人民银行今周正回购操作量缩减，不排除下个月有微调。
央行上周开始缩减正回购规模，上周二降至350亿人民币，昨日再降至100亿人民币，是今年2月重启正回购以来最少的一日，连同周二的200亿人民币正回购，全周正回购规模300亿人民币，对比今周到期的正回购规模，今周变相有200亿人民币净投放。实际上，央行去年农历年后，也是2月中旬重启正回购操作，一直运作至6月上旬结束，逆回购操作在7月底重启，当时正回购操作是在5月下旬开始缩减规模，即使同期发行的央票也一样减少规模，正回购操作前后不足四个月便结束。
由于今周正回购操作跟去年过程相似，不排除正回购也会在下个月结束，若然结束正回购操作，至少是一种微调，随后如重启逆回购操作，则是另一种微调，配合领导人不时提及的适时适度预调微调，也可维持现有的财政和货币政策。这或是对冲基金对中国政府随时出招救市的忧虑。(B05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12