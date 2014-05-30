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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:14 BJT

中国期货：上期所将推进锡、镍期货新品种研发，有望年内上市--报载

路透上海5月30日 - 证券时报周五援引上期所副总经理叶春和表示，上期所正稳步推进锡、镍期货新品种的各项上市工作，全面做好有色金属指数期货的上市准备工作，积极开展铜期权等产品研发。

报导并指出，目前上期所已完成有色金属指数期货合约的设计，并已报证监会审批。铜期货期权和黄金期货期权已经完成合约和规则设计工作；锡、镍期货近期已就合约细则向行业内征求意见，有望年内上市。

“有色金属期货市场是现阶段我国运行最为成熟的商品期货市场之一，正处于‘推进品种系列多样化’与‘做精做细现有品种’共进的关键时期，需要不断拓展和深化期货市场服务国民经济发展的广度和深度，”叶春和称。

他并指出，上期所还将深化铝合金、氧化铝等储备品种的上市可行性研究，同时储备一批具有上市潜力的后备有色金属品种，逐步健全有色金属期货系列；此外，积极研究逐步在河南、山东、天津、重庆等地开设铝交割仓库的方案，进一步优化交割仓库的全国布局。

报导称，上期所也在积极推进有色金属期货市场的国际化，将继续积极探索有色金属期货品种对外开放，制定适合境外投资者参与的规则，努力推进有色金属期货市场国际化，包括推进研究有色金属品种的保税交易及进一步全面推行境外品牌注册制度等。

根据美国期货业协会公布的数据（单边计算），中国三家商品期货交易所2013年累计成交商品期货合约18.68亿张，占全球商品期货和期权交易量46.13%，同比增长38.9%，继续蝉联全球最大商品期货市场。其中，上海期货交易所2013年成交量同比增长75.86%，铜期货品种成交量0.64亿手，在2013年全球十大金属期货期权合约成交量排名中居第二位。（完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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