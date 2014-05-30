中国期货：上期所将推进锡、镍期货新品种研发，有望年内上市--报载

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海5月30日 - 证券时报周五援引上期所副总经理叶春和表示，上期所正稳步推进锡、镍期货新品种的各项上市工作，全面做好有色金属指数期货的上市准备工作，积极开展铜期权等产品研发。
报导并指出，目前上期所已完成有色金属指数期货合约的设计，并已报证监会审批。铜期货期权和黄金期货期权已经完成合约和规则设计工作；锡、镍期货近期已就合约细则向行业内征求意见，有望年内上市。
“有色金属期货市场是现阶段我国运行最为成熟的商品期货市场之一，正处于‘推进品种系列多样化’与‘做精做细现有品种’共进的关键时期，需要不断拓展和深化期货市场服务国民经济发展的广度和深度，”叶春和称。
他并指出，上期所还将深化铝合金、氧化铝等储备品种的上市可行性研究，同时储备一批具有上市潜力的后备有色金属品种，逐步健全有色金属期货系列；此外，积极研究逐步在河南、山东、天津、重庆等地开设铝交割仓库的方案，进一步优化交割仓库的全国布局。
报导称，上期所也在积极推进有色金属期货市场的国际化，将继续积极探索有色金属期货品种对外开放，制定适合境外投资者参与的规则，努力推进有色金属期货市场国际化，包括推进研究有色金属品种的保税交易及进一步全面推行境外品牌注册制度等。
根据美国期货业协会公布的数据（单边计算），中国三家商品期货交易所2013年累计成交商品期货合约18.68亿张，占全球商品期货和期权交易量46.13%，同比增长38.9%，继续蝉联全球最大商品期货市场。其中，上海期货交易所2013年成交量同比增长75.86%，铜期货品种成交量0.64亿手，在2013年全球十大金属期货期权合约成交量排名中居第二位。（完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12