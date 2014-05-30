港报财经评论：人民币贬值充当维稳工具--信报5月30日

人民币贬值充当维稳工具/习广思

欧美股债交投炽热，主要是由于市场憧憬宽松政策，尤以欧洲央行的动向最受关注。欧洲央行下周议息，如果行长德拉吉放水支票没有兑现，债市会有何反应？债市提早炒作欧央行放水，落实后又会有什么反应？不过，物极必反，目前债市热烘烘，调整起来随时成为金融市场波动的源头。欧美股市多个指数早前试新高，但主要国债债息一跌再跌，美国十年期债息跌至2.43厘水平。分析员预计，债息短期将持续下跌。欧央行放水令债市疯狂，加上平淡仓的技术因素，资金一窝蜂涌入债市，部分投资者更是被迫住买。

回到香港市场，港股5月未穷，蓝筹轮流支撑恒指，并配合挟淡仓的剧情。恒指5月升幅近4%，先由中移动 及汇控 带领，其后到中资电讯股及石油股，香港地产股回升，后半段由内银股支持，近日由内险股带动。然而，资金及升幅集中在蓝筹身上，中小型股炒作频频，却欠缺方向，上上落落。昨天期指结算，恒指先高后低，收报23,010点；大市成交额583亿港元。大市早段由中移动及国寿 支撑，午后由“本地姜”股份接力。恒指动力渐弱，板块轮动料持续，升势处处见阻力。

金山软件 公布季绩后，核心盈利倒退令投资者失望，昨天股价急挫11%。中金报告提到，金山软件分拆赴美上市的猎豹移动，由于IPO估值低于预期，加上增长较预期为慢，利润有机会下跌。金山软件昨天成交额高达20亿港元，市场对业绩反应负面，短期或拖累其他科技股。腾讯 拆细后未见炒作，昨天午后股价急跌3%。香港科网股走势仍疲弱，濠赌股更是坏消息缠身。

纳指走势有起色，香港动力股续弱，可见美股与港股是两个世界，强弱悬殊。另外，人民币自2月贬值至今，波动未止。周三汇率大幅波动，一度低见6.2556。在昨天伦敦开市时间，人民币汇率一度反弹至6.2397。有分析指出，离岸人民币汇价波动，是多间外资行抛售所致，务求推低美元兑人民币汇价至6.25关口，即许多衍生工具合约的止蚀平仓水平。(B02)

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技术突破如假似真/苏子

汇市的波幅正在不断收窄，因此令到目前不少以趋势来预测市况的分析工具，准确性大打折扣，投资者在面对这种波幅不断收窄的市况所出现的所谓技术性突破，很多时往往会怀疑是真突破还是假突破，影响入市后的持仓信心。例如早前美元兑日圆跌破200天平均线，若有留意当时破位前后的情境，定会清楚看见汇价在当天欧洲市早段失守200天平均线后，迅即急挫至101日圆关口以下，令当时的市场气氛极为恶劣。

相信当时没有太多散户投资者有足够胆识大手逆势入市建立好长仓，趁低买入美元兑日圆，因为当时的走势十分像真突破；殊不知汇价在触及100.8日圆低位后便止跌回稳，但留意当时回稳后并没有出现V形反弹，反而却在101日圆关口以下争持了长达四小时之久，才在美国入市后正式返回101日圆关口以上波动，到汇价随后进一步突破当时的101.26日圆即市阻力位后，才出现令看好的投资者放心、较明显的上升动力，并确认当日欧洲市早段的破位为假突破的走势陷阱。

可惜，美元兑日圆在升回101.26日圆的即市阻力位前，不少在接近今年100.8日圆低位入市的投资者，早已在汇价返回101日圆关口附近获利平仓了，因为当时的市场气氛，确实令不少十分贴市的投资者十分害怕美元兑日圆即将跌破今年的100.73日圆低位，并成功创今年新低！他们又怎会预料到，原来100.8日圆竟然真的成为全日低位所在，并且更在100.73及100.8日圆两个低位成功形成双底形态？由此反映，汇市的钱真的不易赚。倘若稍后美元兑日圆再次跌破200天平均线，并迫近上述的双底支持，相信届时定有不少投资者怀疑汇价会否有动力出现真突破，就算届时真的成功创今年新高，他们亦会继续怀疑有否动力进一步跌破100日圆心理关口。

因此，估计不少已趁低买入美元兑日圆的投资者，届时甚可能在汇价真的创今年新低后，亦不会果断地止蚀，反而更会加码买入，博不会成功跌破100日圆心理关口，但小心当市场上有大量散户投资者均存有这种想法时，美元兑日圆反而更有机会被市场大户在汇价跌破今年低位后，顺势大幅推低至100日圆心理关口以下，以屠杀不肯止蚀者，令波幅显着扩大，使到此破位成为真正的突破。稍后美元兑日圆一旦急挫，应与目前极低迷的VIX指数见底回升，令日圆发挥避险功能而急升有关。(B11)