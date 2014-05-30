美国金融：富国银行料支付6,250万美元，和解证券贷款投资诉讼

路透纽约5月29日 - 富国银行(Wells Fargo) 已同意支付6,250万美元和解金，了结一群机构投资人对该行不当宣传一项高风险证券贷款计划为安全投资的指控。

以法明顿希尔斯市(City of Farmington Hills)员工退休系统养老金计划为首的大约100位投资者，要求明尼苏达州圣保罗的美国地区法官Donovan Frank初步批准这项协议。那将解决一宗2010年的集体诉讼。

原告指控富国银行推销其贷款项目为安全投资，但却将资金投入抵押支持证券(MBS)等风险较高的产品，以致造成重大损失。

据法庭文件，和解此案时，富国银行仍否认有任何不当行事。

原告一名律师周四未立即回应置评要求。

富国银行也未立即回应置评要求。

Frank法官预定6月5日进行审讯。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)