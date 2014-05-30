芝加哥期市：小麦合约本月料以逾12%的跌幅作收，因美国天气条件改善

7月大豆合约 在5月下滑0.6%，为四个月内首次月线下跌。

由于周末的降雨有利作物生产，小麦价格也进一步承压。周四稍早的一周天气报告称干旱天气正在缓解。

Commodity Weather Group报告称，中西部作物种植区的阵雨天气仍未结束，而下周预报将有更多降雨，应令近期播种的玉米受益。

美国农业部周三表示，民间出口商报告，向中国出售了11万吨2014/15市场年度交付的美国大豆。2014/15市场年度于9月1日开始。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 632.25 -0.25 -0.04% -1.02% 690.23 14

CBOT玉米 472.50 3.00 +0.64% +0.00% 495.98 37

CBOT大豆 1504.00 5.00 +0.33% +0.42% 1484.39 54

CBOT稻米 $15.01 -$0.02 -0.10% -0.27% $15.35 27

美国原油 $103.40 -$0.18 -0.17% +0.66% $101.83 54

汇率

欧元/美元 $1.360 $0.000 -0.01% +0.08%

美元/澳元 0.931 0.000 +0.02% +0.80% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵/朱晓军；审校 张若琪/李爽)