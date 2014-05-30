中国基金：阿里巴巴控股天弘基金计划获批，打造互联网基金公司

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海5月30日 - 在中国天弘基金公司与阿里巴巴集团IPO-ALIB.N联手打造出余额宝这个震撼级创新产品后，双方的股权联姻计划周四正式获得中国证监会批准，天弘基金将朝打造一家新型互联网基金公司计划迈进。
据天弘基金公司新闻稿，中国证监会批复核准浙江阿里巴巴电子商务有限公司向天弘基金增加注册资本2亿6,230万元人民币，持有51%的股权，至此公司股权变更尘埃落定。加上同时实施的员工持股计划及部分股东的增持，天弘基金注册资本由1.8亿元增至5.14亿元，成为国内注册资本第二大的基金公司。
浙江阿里巴巴电子商务公司是阿里巴巴集团正在筹建中的小微金融服务集团的主体。新闻稿称，“小微金服的正式入主，预示着天弘基金的发展进入了新纪元，未来公司将向着更具有互联网精神、更具有普惠金融精神的新型互联网基金公司方向前进。”
此次同时获批的还有由天弘基金员工组建的四家有限合伙公司入股，这四家公司合计持股天弘基金11%股权，是国内首次公募基金业员工公开持股。而天弘基金原有三家股东之一的内蒙君正 此次亦增加认购1,542.9万元注册资本，但其持股比例由原先的36%降至15.6%。
按此前披露的入股计划，阿里巴巴将以4.50元的价格认购天弘基金1元注册资本出资额，对天弘的总投资将达到11.8亿元。内蒙君正亦按每1元注册资本4.5元的认购价执行。
天弘基金新闻稿还指出，在股权获批之际，天弘基金还开创性设立对公业务条线，拟将针对非金融机构类企业建立销售体系，建立和传统银行渠道、互联网渠道并列的新型渠道体系。
基于上述业务创新，天弘近期将广招高端人才，包括负责企业理财市场的总经理助理、余额宝团队旗下互联网金融主管及基金子公司总经理。
去年6月，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金合作推出闲钱理财产品--余额宝后，不到一年时间内，余额宝及其挂钩的货币基金规模突破5,000亿元，成为国内最大的基金。去年10月，阿里巴巴提出增资天弘基金计划，对其互联网金融版图中重要一环增加掌控力度。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12