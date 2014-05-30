版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆定盘时出口商抛压似占上风

0110GMT

* 日本出口商在定盘时的抛售，影响盖过进口商的买需

* 东京今日定盘为本月最后一次，且与薪酬结算日重叠

* 尽管美元/日圆走势沉闷，但在101.50及其下方挂有日本进口商和投资者的买单

* 伦敦定盘时投资者也基于指数进行仓位调整(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐