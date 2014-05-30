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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:45 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：数据向好，技术信号偏空

0114 GMT

* 开高8个跳动点，巩固昨日突破趋势通道的走势；目前阻力在1.6776

* 消费者信心创九年高点，但亚洲市场对此无太大反应

* 5、10和20日均线筑顶--波林格区间扩大--偏空趋势形态启动

* 首个目标位在100日均线切入点1.6664，此处自2013年8月以来从未失守

* 伦敦时段区间1.6693/1.6741为首道支撑/阻力位

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/bec79v(完)

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