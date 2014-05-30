《香港报摘》--其他报纸重要消息5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
*明报：
--就香港政府称从内地输电可引入竞争，港灯 董事总经理尹志田表示，集团外地有面对开放市场经验，不怕竞争，但外国例子显示电力市场开放可能反令电费增加；即使要加强竞争，亦应引入较原来营运商更好的公司。
--和黄 旗下屈臣氏达成协议出售其于机场及市区免税店业务Nuance-Watson所持有的50%权益股份予The Nuance Group，交易最快可于6月底完成。
*星岛日报：
--中国移动 旗下中移动香港掀起中港漫游减价战，继数日前推出140港元/10GB月费计划后，今日正式开通低至50港元的内地4G漫游日费计划。
--中国财政部表示，就近日提出的“规管境外会计师内地执业”谘询会听取各方意见，特别是香港特区，进一步修改完善谘询。
*苹果日报：
--国泰航空 提早召开分析员会议，会上透露公司的客运及货运收益率受压，预料上半年业绩不如预期。
--作为小米主要手机生产商的富智康 ，公司主席童文欣表示，预料可取得小米手机生产量超过一半的定单，协助推动“小米变大米”。
*东方日报：
--恒生银行 调整人民币结构性存款细则，“看淡式存款”触发汇价为1美元兑6.575元人民币，年期为九个月，即现货水平再贬逾5%，惟收息却较早前5%减至4%水平，最低回报率则由0.1%大幅调升至1%。
--政府一口气推出本季卖地计划内三幅地皮招标，包括一幅商业地及两幅住宅地，其中以尖沙咀中间道商业地最瞩目，估值最高约33.97亿港元。
*文汇报：
--中国电信 董事长兼首席执行官王晓初表示，目前正等待工信部发出FDD制式的4G牌照，倘若工信部不发牌，最坏情况是公司的3G上客量出现零增长，但相信盈利不会出现负增长。
--中信银行 香港子公司的调查显示，第二季内地企业与个人对于香港银行服务的跨境需求继续提升速度略为放缓，相信与第一季内地经济与贸易数据疲弱、人民币汇价由升转贬以及两地利差缩窄有关。
*大公报：
--TCL多媒体 表示，短期内会与芒果网合作推出电视节目终端“OTT Box”，售价约400元人民币，目标于今年内销售数十万部。
--市场研究公司GlobalWebIndex发表报告称，今年首季腾讯 旗下WeChat于亚太区的活跃用户同比增长率高达1104%，是亚太地区乃至全球范围内增长速度最快的新兴社交平台；也是首个非于美国研发而能覆盖全球的社交平台。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12