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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:39 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息5月30日

*明报：

--就香港政府称从内地输电可引入竞争，港灯 董事总经理尹志田表示，集团外地有面对开放市场经验，不怕竞争，但外国例子显示电力市场开放可能反令电费增加；即使要加强竞争，亦应引入较原来营运商更好的公司。

--和黄 旗下屈臣氏达成协议出售其于机场及市区免税店业务Nuance-Watson所持有的50%权益股份予The Nuance Group，交易最快可于6月底完成。

*星岛日报：

--中国移动 旗下中移动香港掀起中港漫游减价战，继数日前推出140港元/10GB月费计划后，今日正式开通低至50港元的内地4G漫游日费计划。

--中国财政部表示，就近日提出的“规管境外会计师内地执业”谘询会听取各方意见，特别是香港特区，进一步修改完善谘询。

*苹果日报：

--国泰航空 提早召开分析员会议，会上透露公司的客运及货运收益率受压，预料上半年业绩不如预期。

--作为小米主要手机生产商的富智康 ，公司主席童文欣表示，预料可取得小米手机生产量超过一半的定单，协助推动“小米变大米”。

*东方日报：

--恒生银行 调整人民币结构性存款细则，“看淡式存款”触发汇价为1美元兑6.575元人民币，年期为九个月，即现货水平再贬逾5%，惟收息却较早前5%减至4%水平，最低回报率则由0.1%大幅调升至1%。

--政府一口气推出本季卖地计划内三幅地皮招标，包括一幅商业地及两幅住宅地，其中以尖沙咀中间道商业地最瞩目，估值最高约33.97亿港元。

*文汇报：

--中国电信 董事长兼首席执行官王晓初表示，目前正等待工信部发出FDD制式的4G牌照，倘若工信部不发牌，最坏情况是公司的3G上客量出现零增长，但相信盈利不会出现负增长。

--中信银行 香港子公司的调查显示，第二季内地企业与个人对于香港银行服务的跨境需求继续提升速度略为放缓，相信与第一季内地经济与贸易数据疲弱、人民币汇价由升转贬以及两地利差缩窄有关。

*大公报：

--TCL多媒体 表示，短期内会与芒果网合作推出电视节目终端“OTT Box”，售价约400元人民币，目标于今年内销售数十万部。

--市场研究公司GlobalWebIndex发表报告称，今年首季腾讯 旗下WeChat于亚太区的活跃用户同比增长率高达1104%，是亚太地区乃至全球范围内增长速度最快的新兴社交平台；也是首个非于美国研发而能覆盖全球的社交平台。（完）

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