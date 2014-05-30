中国经济：不会重演“花钱买速度”，提高增长质量更重要--人民日报

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透北京5月30日 - 人民日报海外版周五报导，面对经济下行，市场呼吁放水货币刺激经济的声音又起，多家投行亦判断央行将适时降低存款准备金率，不过专家认为中国经济不会重演“花钱买经济增速”。
报导引述有关专家的观点称，中国高层一直坚持稳健的货币政策，以往通过宽松货币“花钱买经济增速”的旧戏不会重新上演。
国务院总理李克强日前表示，面对下行压力，政府坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策协同配合，做好政策储备，适时适度预调微调。
报导称，目前中国经济增速减缓，房地产价格出现下跌，实体经济融资难，地方债务风险，产能过剩，外贸疲软...在很多人看来，经济乏力时，需要较为宽松的货币政策进行刺激，降低存款准备金率是大概率事件。
不过报导称稳健基调不会变。高层一再强调实行稳健的货币政策，业内人士分析，在此过程中，货币政策一方面保持定力、维持总量稳定，另一方面定向微调、促进结构优化，为经济的转型升级服务。预计未来货币政策既不会放松也不会收紧。
“与一味追求经济增长速度相比，挖掘中国经济增长内生动力，激发创新活力，提高经济增长质量在当前更为重要。”报导提到，创新比“钱”更重要。（完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12