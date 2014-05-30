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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:40 BJT

五矿期货：中国期指持仓维持高位，空方占绝对优势

以下内容节选自5月30日的《期货日报》：

周四沪指高开后单边振荡下挫，期指主力合约收跌0.94%，而主力基差日内探底回升，显示午盘期指相对抗跌。盘后总持仓与前日几乎持平，仅略微增加123手至162,094手，再创历史新高。而总成交量属于近期较低水平，仅有不到60万手，成交持仓比仅3.67倍。5月以来的成交持仓比均值不及5倍，是20个月以来的最低水平，反映大部分资金持仓观望的情绪较浓。有意思的是，截至周四收盘，沪深300的5月振幅仅有4.1%，是2004年来的最低记录水平。

从中金所公布的IF1406、IF1407和IF1409合约持仓情况看，合计后的前20名席位净空头寸增加2,327手至23,515手，回至上周五时的高位水平。其中前20名持多单合计减少1,304手至10.7万手，持空单增加1,023手至13.05万手，多空持仓比由前值83.64%下降至81.98%。该比值虽然近两周略微上升，但仍然属于年内偏低水平，说明多方信心并未有效恢复。净空头寸仍处在高位，空方占绝对优势地位。(完)

here (整理 路透中文部)
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