更新版 1-台湾汇市：台币早盘升至近两个月高位，资金行情推升亚币

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(新增交易员说法及细节)
路透台北5月30日 - 台币兑美元 周五早盘来到近两个月高位，因国际美元随美债殖利率下滑而走弱，亚洲主要货币相对升值。
交易员表示，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)折价幅度持续扩大，显示国际资金看好台币有进一步走升空间。早盘即见外资保管行的美元卖压，令台币实质价位轻易升破30.00，并向29.950挺进。
另有交易员称，今日是月底，还是有出口商的例行抛汇压力，这也助长了台币的升值气势。不过盘中有进口商进场买进美元，令台币升幅稍有收敛。
“下午若外资加速汇入，出口商又卯起来丢，搞不好会逼近29.950。”一外商银行交易员说。
与台币具比价效应的韩元 早盘一度升破1,020元关卡，目前在1,020附近游走。
台币兑美元盘中前高为4月10日的29.910。
他们估计，台币今日实质交易区间料在29.950-30.010。上日台币主要在30.030-30.094。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；一个月远汇报价 早盘在29.934/29.947左右，上日纽约盘收在29.940。
交易员预测今日集中交易区间：
29.950-30.010
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* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12