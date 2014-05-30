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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:29 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币早盘升至近两个月高位，资金行情推升亚币

(新增交易员说法及细节)

路透台北5月30日 - 台币兑美元 周五早盘来到近两个月高位，因国际美元随美债殖利率下滑而走弱，亚洲主要货币相对升值。

交易员表示，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)折价幅度持续扩大，显示国际资金看好台币有进一步走升空间。早盘即见外资保管行的美元卖压，令台币实质价位轻易升破30.00，并向29.950挺进。

另有交易员称，今日是月底，还是有出口商的例行抛汇压力，这也助长了台币的升值气势。不过盘中有进口商进场买进美元，令台币升幅稍有收敛。

“下午若外资加速汇入，出口商又卯起来丢，搞不好会逼近29.950。”一外商银行交易员说。

与台币具比价效应的韩元 早盘一度升破1,020元关卡，目前在1,020附近游走。

台币兑美元盘中前高为4月10日的29.910。

他们估计，台币今日实质交易区间料在29.950-30.010。上日台币主要在30.030-30.094。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；一个月远汇报价 早盘在29.934/29.947左右，上日纽约盘收在29.940。

交易员预测今日集中交易区间：

29.950-30.010

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