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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:47 BJT

国际油市：伊朗5月石油出口量较4月增加--消息人士

路透伦敦5月29日 - 根据追踪船运往来情况的消息人士说，伊朗5月原油出口增加，且高于去年11月为抑制伊朗核计划所达成之临时协议所允许的水平。此前伊朗4月石油出口为下滑。

这样的增幅可能让美国再次担心放宽制裁举措，或许让伊朗经济获得比预想中更大的提振。而5月增幅似乎主要是对中国销售增加的结果。

一位消息人士说，伊朗5月平均每日出口138万桶石油。而国际能源署(IEA)所估算的4月出口量为日均110万桶。消息人士提供的数据意味其5月出口有所成长。

“5月份整体出口增加，”该名消息人士说。“我们观察到有更多船只抵达土耳其。中国本月进口是增加的。”

另一位也是追踪伊朗出口情况的消息人士也说，装运数据显示伊朗5月船运是上升的，包括对中国船货大增。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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