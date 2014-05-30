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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:00 BJT

中国公开市场：6月共到期资金4,220亿元，正回购占比逾九成

路透上海5月30日 - 据路透统计，截至目前，中国央行公开市场6月将共有4,220亿元人民币资金到期，较5月总量环比减少四分之一,其中包括一期三年央票，金额230亿元，其余3,990亿元均为正回购，后者占比逾九成。

本周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前资金面平静无波。

业内人士认为，央行上述举措，令中性偏松的政策判断得到强化。半年末时点将至，不排除停止正回购，甚至启动逆回购以稳定流动性。不过综合多方面因素，全面降准之类的大动作，短期内出台可能性仍不大。

以下为2014年6月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量

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6/1-6/6 230 1,200 -- +1,430

6/7-6/13 -- 1,840 -- +1,840

6/14-6/20 -- 650 -- +650

6/21-6/27 -- 300 -- +300

6/28-6/30 -- -- -- --

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合计 230 3,990 -- +4,220

注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。

2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 李宏薇；审校 丁淑琴)
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