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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:55 BJT

金属期市：伦铜微升，本月有望创今年最大月线升幅

上海期货交易所主力8月期铜合约 跌0.4%报每吨48,530元人民币，之前在隔夜市场触及一周低位。

LME期镍 涨0.7%报每吨19,040美元，单月升幅有望达到3.9%，这样将使全年升幅达到39%。镍价已较5月13日触及的27个月高位21,625美元跌约12%，分析师预计后市还将继续整理走势，然后才会重现涨势。

美国经济第一季萎缩，为三年来首见，主要受到冬季严寒的影响，但有迹象显示在那之后景气回升。分析师称第二季涨幅可能高达4%。

分析师称，中国当局在加大努力以避免经济加速下滑。之前中国财政部周三要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经济社会发展预期目标。 (完) (编译 朱晓军/李爽 审校 张若琪/徐文焰)
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