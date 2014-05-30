台湾货币市场：月底最末日税款流动更清晰，资金供给渐多情势趋稳

* 月底最末一日税款数字出炉令大型银行开始入市供给资金

* 拆款利率维持高位，但短票利率稍有走缓

* 多家银行愿意买票拆款，票券商选择卖票降库存

* 债券附买回市场资金回流情势趋稳

记者 高洁如

路透台北5月30日 - 5月缴税季节最末一日，随着税款的截缴时程愈分明，保守调度心态褪去，台湾银行间短率周五自高位稍有偏弱。大型民营化银行确定了税款入库的时点而拆出，稍纾解紧张气氛，整体而言拆款/债券附买回利率大致维持偏高水位，短票利率则稍见走疲。

资金调度人士表示，今日可拆出银行家数较多，更多银行皆向票券商推销资金，多方面的供给让原本预估会有的紧张气氛消失无踪。虽然仍有银行对于午后可能因税款流动而可能出现资金缺口有所顾忌，不过预估午间开始各家银行的款税有望集中于大型公股银行，因此调度上应不致太过复杂。今年的缴税高峰在稍有紧张下度过。

“数字一直出来以后，有人就会开始放钱，”一位大型银行交易员说。但他也表示，由于今日的积数将累积共四天，这个加乘效果也让调度人士不敢大意，估计若调度得当，今日全体银行单日准备数字将会是小正或小负。

整体而言，拆款市场利率水位大致持平上日，票券市场则因紧张情势明显纾缓，利率稍稍走疲。债券附买回市场也同样受惠资金回笼，利率高位成交仍有。

至于下周二--提存期的最末一日，资调人士则表示，虽然当日估计会有大额的营利事业所得税截缴大型银行，不过因已过月底银行不能跨月拆出的关卡，因此市场调度上将顺畅许多，不排除拆款利率较续走疲。

本地时间12:07时：

--台币兑美元 早盘暂收升1.41角报29.987。

--台湾加权股价指数 跌0.09%，报9,101.00点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.398%，上日在0.389%；今日区间暂落在0.295-0.470%，同上日；一周拆款利率区间暂在0.388-0.500%，上日在0.380-0.500%；两周期拆款利率高位暂在0.470%，上日在0.48%。

**短票利率稍缓**

短票市场方面，票券商的交易员表示，由于先前已预先避开月底的落点，因此今日缺口并不多，尤其多家银行今日进场框票，明显纾缓了资金缺口压力，因此在利率方面较上日还有略略走疲的现象。而虽然银行也表达愿意承做比起短票利率低的拆款，不过票券商仍以降低短票库存为上，选择了卖出利率较高的短票。

她也表示，因部分银行对于买票的条件限制多，反倒对于利率没有特别坚持，因此反能成交在稍低于市场一般的利率。

至于下周二提存期底的情势，交易商则认为，由于跨月的因素已过，估计期底资金情势应能平稳顺利。

今日银行端30天期自保短票利率稍走滑1基点，今日在0.59-0.61%，上日在0.60-0.62%，也有特殊需求的短票成交在0.57%；投信和寿险一个月短票利率交投则同样在0.57-0.58%，大致同上日。

台湾央行周五存单到期2,860亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)6,913.2亿台币；下周一台湾金融市场因端午假期休市一日，周二起台湾央行存单到期金额依序为9,057.20亿台币，周三2,764亿台币，周四3,973亿台币，周五1,119亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为343亿台币，累计超额准备为3,063亿台币、加计前期1%的超额准备为3,731亿台币。

**债券RP利率高位仍多**

债券市场附买回(RP)利率高位成交仍多，但已见部分资金回流，情势渐稳。交易商指出，月底最后一个交易日资金情势繁复，投信端续有大量赎回，但此前紧俏的寿险及银行，则陆续有余钱释出，不过因资金回流速度不一，早盘因时间差调度的利率差异亦大。

市场人士指出，在上日资金紧俏达到高峰后，今早市场开门对资金需求亦快马加鞭因应，为求资金到位弥平缺口，利率多成交在区间高位。然而稍晚资金情势已见和缓，利率亦随之回到区间内的平稳水位。

〞如果有临时状况钱还是不好找，...(电话)打了一轮投信都没钱。〞一证券商交易员说。

交易员指出，市场资金最紧缺的仍是投信，寿险和银行业则是多缺不一。但部分拥有闲置资金的银行，为调整接下来三天连假的积数，早盘积极释出资金，以免正数累积过大，亦对RP市场利率稳定有所助益。

展望下周，交易人士认为因缴税变数尚未完全消除，连续假期后的第一个交易日(6月3日)亦当小心谨慎，并观察月初资金回流的速度，不希望因太过大意而造成调度困难。

他们指出，由于下周除缴税因素外，尚有每月5日的资金例行需求高峰，预料资金回流速度可能受到影响，市场要重回完全的宽松状态，恐怕得延迟到下下周。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间往高位靠拢至0.54-0.55%，0.53%成为少数成交，上日主交投区在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，高位成交多。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，来自银行端的承作资金在0.52%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，少数在0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，均与上日相同。

今日有台电债90亿台币发行。