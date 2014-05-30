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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:57 BJT

日本股市：日经连七日上涨，为12月来最长涨势

“数据暗示我们可以预期租金将上扬，而企业营收将会增加，这将导致资本支出升高，”SMBC Friend Securities资深策略师Shigemitsu Tsuruta表示。“这样的预期正激励人气，我们乐观看待下半年日本股市。”

出口股上涨，丰田汽车 和本田汽车 分别上涨1.4%和0.7%。

东证股价指数 升0.2%至1,202.76点，JPX日经400指数 则小升0.1%至10,956.25点。

进一步升势可能受限，因投资人在周末前不愿大举建立部位。(完) 　　
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