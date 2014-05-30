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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:52 BJT

期货日报：沪胶反弹或告一段落，消费淡季来临价格将继续筑底

以下内容节选自5月30日的《期货日报》：

在中国微刺激政策不断加码和新能源汽车产业扶持措施提振下，近两周来，国内沪胶期货企稳走强，主力1409合约期价重心由前期的14,000元/吨以下稳步抬升至14,500元/吨之上。短期，偏暖的政策氛围令多头暂时忘记了产胶国抛胶和供需失衡的负面影响，不过利多效应难以持续，随着下游消费转入季节性淡季，需求增量匮乏会导致供大于求局面加剧，沪胶还需夯实底部才能展开反弹。

在二季度国内经济整体转入探底基调后，随着下游汽车消费由旺转淡，轮胎企业生产积极性同步下滑，开工率出现季节性回落。据统计，截至5月15日，青岛保税区橡胶总库存再度攀升至36.22万吨，虽环比增幅有所放缓，增量仅0.12万吨，但天胶库存继续攀升至27万吨，较去年同期大幅增加31.26%。(完)

here (整理 路透中文部)
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