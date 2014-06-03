《中国债券市场每日交易备忘》--6月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年固息债下午2:00-3:00招标 国开行至多50亿元三年期固息增发债下午2:00-3:00招标 国开行至多50亿元五年期固息增发债下午2:00-3:40招标 国开行至多50亿元七年期固息债下午2:00-3:40招标 国开行至多40亿元10年期固息增发债2:00-3:40招标 中国节能环保集团18亿元六个月期限超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承 中航发动机控股公司35亿元九个月期限超短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中信银行主承 江苏国泰国际集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交通银行和进出口银行主承 天津国际经济技术合作集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，浦发银行主承 江苏洋河集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交通银行主承 华友钴业2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，中信银行主承 杭州宋城集团控股公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 宜春城建投16亿元七年期固息债1480290，票面利率7.09% 鄂州城建投8亿元七年期固息债1480295，票面利率7.76% 新疆五家渠蔡家湖国资投资公司12亿元七年期固息债1480303，票面利率7.50% 张家港直属公有资产经营公司20亿元一年期短融041464036，票面利率5.49% 天津地下铁道集团20亿元一年期短融041464038，票面利率5.24% 开滦集团20亿元一年期短融041456027，票面利率5.49% 伟星集团6亿元三年期中票101458015，票面利率7.2% 卧龙控股集团7.5亿元三年期中期票据101451023，票面利率7% 贵州久联企业集团5亿元五年期中票101476001，票面利率6.79% 中关村高科技中小企业2.8亿元三年期集合票据051402001，票面利率7.8% ============================================================================ 三、缴款： 荣成市经济开发投资12亿元七年期固息债1480336，票面利率6.75% 青州宏源公有资产公司10亿元七年期固息债1480341，票面利率7.59% 齐商银行5亿元五年期固息债1420010，票面利率5.90% 桓台县金海公有资产10亿元七年期固息债1480330，票面利率7.79% 齐鲁证券8亿元三个月期短融 番禺珠江钢管公司3亿元一年期短融 天津赛瑞机器设备公司3.4亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 兴业银行 30亿元三个月期同业存单111410003到期兑付，参考收益率5.20% 南方电网50亿元九个月期超短融011307006到期兑付，票面利率4.65% 韵升控股集团5亿元一年期短融041354033到期兑付，票面利率5.10% 广西西江开发投资集团3亿元一年期短融041356019到期兑付，票面利率4.46% 东方明珠 10亿元一年期短融041358048到期兑付，票面利率 4.2% 中国铁建 25亿元一年期短融041359044到期兑付，票面利率4.00% 天津市医药集团5亿元一年期短融041362025到期兑付，票面利率4.20% 中国国电集团公司40亿元三个月期超短融011409001到期兑付，票面利率4.79% 广东物资集团公司6亿元一年期短融041353043到期兑付，票面利率4.46% 农发行150亿元五年期浮动利率(三个月shibor基准)金融债090407到期兑付，基本利差0.2% 财政部300亿元三年期固息国债110013到期兑付，票面利率3.26% 国开行150亿元三年期固息债110234到期兑付，票面利率4.00% 大连港 10亿元五年期中票0982078到期兑付，票面利率4.28% 中国人民银行230亿元三年期央票1101039到期兑付，票面利率3.80% 维维股份 4亿元三年期中票1182174到期兑付，票面利率6.0% 进出口行100亿元一年期固息债130311，票面利率3.20% 06中信证券债 065001付息 10同盛MTN1 1082105付息 12渝隆债 1280166付息 12渝能源MTN1 1282182付息 12南报MTN1 1282183付息 12中航机MTN1 1282184付息 12邯交建MTN1 1282185付息 12有研院MTN1 1282186付息 13江泉债 1380210付息 13苏方洋MTN1 1382291付息 13渝粮MTN1 1382292付息 09潭城建债 098095付息 10苏交通债 1080068付息 11大同建投债 1180110付息 12武国资MTN1 1282187付息 09京国资债01 098096付息 09京国资债02 098097付息 10国开15 100215付息 10贵阳商行债 1020005付息 10渝大晟债 1080069付息 11成都银行债 1120005付息 11沈煤MTN1 1182172付息 09悦达债 098098付息 09丹阳城投债 098099付息 11国开12 110212付息 11中化国MTN1 1182173付息 13渝鸿业债 1380212付息 13昌吉国投债 1380214付息 13新国联MTN1 1382293付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国宏观经济先行指标--5月官方制造业PMI连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数 升幅明显，预示经济运行进一步向好；但库存指数、生产经营活动预期指数回落，则反映企业对未来市场前景预 期仍较谨慎，未来经济增长尚不具备明显回升的条件。 --继4月以来一系列微刺激稳增长政策之后，中国周五追加货币政策微调力度，明确对符合结构调整、满足市场 需求的实体经济贷款达一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。 今日公布5月官方非制造业PMI (4月54.8) 汇丰制造业PMI终值 (5月终值48.1) 6/5公布5月汇丰服务业PMI (4月51.4) 6/8公布5月进出口贸易数据 (4月顺差184.5亿美元) 6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI) (4月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (4月1.8%) 6/13公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/康熙泽； 审校 丁淑琴)