版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:59 BJT

大连新北良：中国玉米临储拍卖成交热络，刺激期货主力合约放量大涨

以下内容节选自5月30日的《期货日报》：

5月下旬，国内玉米市场进入“临储拍卖”节奏。5月22日第一次临储拍卖，市场竞拍异常火爆，成交价格较高，期货市场多头信心增强。5月29日第二次临储拍卖，高起拍价刺激连玉米主力1409合约成交量创出挂牌以来新高。

在当前临储拍卖环节，起拍价格和成交价格为现货市场提供有力支撑。5月29日主要拍卖的是2012年产玉米，这批玉米临储收购价格为2,120元/吨（三等，以吉林为例），起拍价格为2,180元/吨，起拍价格和第一次拍卖的成交均价基本持平，成为支撑当前市场价格的有力因素。(完)

here (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐