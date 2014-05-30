《分析》医疗成本与房租推高通胀，美联储可能更早升息

**达到通胀目标**

金融市场预计美联储将至少等到明年中期才会开始收紧政策。但如果通胀意外加速上升，政策预期可能会大幅转向。美联储自2008年12月以来把利率维持在近零水准。

纽约联储对一级市场交易商的最新调查发现，分析师预测美联储可能在核心个人消费支出(PCE)物价指数达到1.8%时升息。如果当前预估准确的话，升息时间或将早于市场预期。

亚特兰大联储的4月“粘性”CPI指标创12个来最大升幅，这或许是一项预警信号。该数据追踪的是一系列价格倾向于稳定的商品。

“通胀率比决策者认为的要更接近美联储目标，”三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey称。

但在美国市场，指标10年期公债收益率(殖利率)近期降至2.5%下方的11个月低点，投资者认为，这暗示美联储可以慢慢升息。

“投资者可能预测，超宽松货币政策在未来可以再持续长一点时间，”Edison Investment Research驻纽约总裁Peter Molloy称。

的确，很多分析师表示，出租房空置率和住房自有率下降，可能令租金继续保持上升压力。同时今年开始实施的奥巴马医保法案，扩大了医疗补助计划的覆盖范围，导致医疗服务需求增加，目前已经供不应求。

迄今为止，薪资一直未能起到推升通胀的作用。

过去12个月，平均时薪仅上升1.9%，刚刚脱离衰退后的低位。

但从全美独立企业联盟(NFIB)到费城联储的一系列调查发现，企业正在不断加薪来留住并吸引雇员。

“这是好事，但在全国范围内还不是普遍趋势，”富国银行证券的资深分析师Sam Bullard称。(完) (编译 石冠兰/王翔琼；审校 张涛/郑茵)