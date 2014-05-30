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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:29 BJT

离岸人民币：今年点心债需求大，退休基金及欧洲大户兴趣增--中银香港

路透香港5月30日 - 受融资需求及离岸人民币融资成本优势带动，今年香港点心债发行持续畅旺。香港人民币清算银行--中银香港 资产管理固定收益投资主管阮卓斌表示，今年市场对点心债需求较大，大型退休基金、欧洲和中东机构投资者今年已部署买入点心债。

他并认为，在岸与离岸人民币债券息率将维持平稳，料今年两者息差仍介于50-100个基点。

今年人民币汇率降至冰点，点心债发行却“热浪袭人”，中国外管局已放宽跨境债券担保，加上今年高达3,000亿元人民币的再融资需求，2014年注定是点心债发行的“旺年”。

阮卓斌表示，今年前四个月，香港点心债发行量已相当于去年全年的七、八成，投资者对低风险资产存在需求，亦有不少欧洲、中东机构投资者部署投资，料今年点心债需求将较大。

中银香港统计，今年首四个月，点心债发行量（包括存款证）约为2,840亿元人民币，已达到去年全年的73.7%。

富时集团亚洲区董事谢汝康周四亦表示，点心债年度波幅低至0.84%-1.18%，远低于其他资产，随着离岸资金池的扩大，资金需要安全资产，点心债是避险工具之选。

阮卓斌亦称，撇除汇价因素，点心债收益率可达3.5-4%，收益率可将贬值部分抵消，预期全年会录得正回报。

他并认为，近期人民币的贬值仍属于3月17日扩大每日交易波幅的余波，未来的汇率走势会越来越贴近出口和制造业PMI等经济数据。

人民币兑美元汇率中间价周五较昨日创下的逾八个月新低略有反弹，离岸人民币现汇 早盘亦回升。然交易员认为，短期内贬值压力仍未释放完毕，价格走势仍有不确定性。而多家机构则调降人民币年末预估。（完） (记者 李珊珊/陈敏/赵红梅；审校 张喜良)
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