离岸人民币：今年点心债需求大，退休基金及欧洲大户兴趣增--中银香港

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透香港5月30日 - 受融资需求及离岸人民币融资成本优势带动，今年香港点心债发行持续畅旺。香港人民币清算银行--中银香港 资产管理固定收益投资主管阮卓斌表示，今年市场对点心债需求较大，大型退休基金、欧洲和中东机构投资者今年已部署买入点心债。
他并认为，在岸与离岸人民币债券息率将维持平稳，料今年两者息差仍介于50-100个基点。
今年人民币汇率降至冰点，点心债发行却“热浪袭人”，中国外管局已放宽跨境债券担保，加上今年高达3,000亿元人民币的再融资需求，2014年注定是点心债发行的“旺年”。
阮卓斌表示，今年前四个月，香港点心债发行量已相当于去年全年的七、八成，投资者对低风险资产存在需求，亦有不少欧洲、中东机构投资者部署投资，料今年点心债需求将较大。
中银香港统计，今年首四个月，点心债发行量（包括存款证）约为2,840亿元人民币，已达到去年全年的73.7%。
富时集团亚洲区董事谢汝康周四亦表示，点心债年度波幅低至0.84%-1.18%，远低于其他资产，随着离岸资金池的扩大，资金需要安全资产，点心债是避险工具之选。
阮卓斌亦称，撇除汇价因素，点心债收益率可达3.5-4%，收益率可将贬值部分抵消，预期全年会录得正回报。
他并认为，近期人民币的贬值仍属于3月17日扩大每日交易波幅的余波，未来的汇率走势会越来越贴近出口和制造业PMI等经济数据。
人民币兑美元汇率中间价周五较昨日创下的逾八个月新低略有反弹，离岸人民币现汇 早盘亦回升。然交易员认为，短期内贬值压力仍未释放完毕，价格走势仍有不确定性。而多家机构则调降人民币年末预估。（完） (记者 李珊珊/陈敏/赵红梅；审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12