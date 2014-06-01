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亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 07:59 BJT

****主要国家经济指标预测--6月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段     预估值   前值
   
    6月2日(一)
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                              5月            --       +0.4%
    0115  日本制造业采购经理人指数(PMI)                  5月            --        49.4
    0130  澳洲建筑许可                                   4月            --       -3.5%
    0130  澳洲企业库存                                  第一季          --       -0.5%
    0130  澳洲企业总营业利润(较前季)                    第一季          --       +1.7%
          澳洲企业税前获利(较前季)                                      --       +2.4%
     --   韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)        5月           --        50.4
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                         5月         55.5        55.8
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     5月         53.5        54.0
    0750  法国Markit制造业PMI                             5月         49.3        49.3
    0755  德国Markit/BME制造业PMI                         5月         52.9        52.9
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           5月         52.5        52.5
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          4月          --     增加11.3
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --     增加17.9
                抵押贷款批准件数(千件)                                 --       67.135
                M4货供额(较前月)                                       --       -2.30%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        5月          --         57.3
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)    5月初值        +1.1%       +1.1%
                                      (较前月)                       +0.2%       -0.3%
                   消费者物价指数(CPI)(较前月                        +0.2%       -0.2%
                                      (较上年同期)                   +1.2%       +1.3%
    1330  加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)              5月          --         52.9
    1345  美国Markit制造业PMI                         5月终值          --         56.2
    1400  美国建筑支出                                    4月        +0.6%       +0.2%
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                 5月         55.4        54.9
              ISM制造业投入物价分项指数                               57.0        56.5
              ISM制造业就业分项指数                                    --         54.7
              ISM制造业新订单分项指数                                  --         55.1
    2245  新西兰贸易条件                               第一季          --        +2.3%
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 5月        +0.1%       +0.1%
                             (较上年同期)                            +1.6%       +1.5%

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      现值     预估值
     5月29日(四)
    2350  日本工业生产(较前月)                           4月初值      -2.5%      -2.0%        
              工业生产一个月预估                                      +1.7%        --        
              工业生产两个月预估                                      -2.0%        --
    
    5月30日(五)
    0130  澳洲民间信贷                                       4月      +0.5%       +0.4%      
              房屋信贷                                                +0.6%        --
    0300  新西兰NBNZ企业经济信心指数                         5月      53.5%        --        
                    企业自身活动指数                                  51.0%        --        
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                           4月    +104.9%        --        
             房屋开工(较上年同期)                                     -3.3%      -8.4%       
    0600  德国实质零售销售(较前月)                           4月      -0.9%      +0.4%       
                      (较上年同期)                                    +3.4%      +1.5%       
    0700  瑞士KOF领先指标                                    5月       99.8      101.7      
    0800  意大利生产者物价指数(较前月)                       4月      -0.3%      -0.2%       
                              (较上年同期)                            -1.5%      -1.3%       
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              5月初值      -0.1%       持平       
                    (较上年同期)                                      +0.5%      +0.5%       
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      -0.1%      +0.1%       
                    (较上年同期)                                      +0.4%      +0.6%       
     --   美国达拉斯联储PCE物价指数                          4月       2.5%        --        
    1230  美国实质个人支出                                   4月      -0.3%        --        
              个人所得                                                +0.3%      +0.3%       
              PCE物价指数(较前月)                                     +0.2%        --        
              核心PCE物价指数(较上年同期)                             +1.4%        --        
              核心PCE物价指数(较前月)                                 +0.2%      +0.2%       
    1230  加拿大GDP(较前季)                               第一季      +0.3%        --        
                GDP环比年率                                           +1.2%      +1.8%       
          加拿大GDP(较前月)                                  3月      +0.1%      +0.1%       
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  4月      -0.2%       持平       
                                   (较上年同期)                       +3.9%      +3.8%       
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      5月       65.5       61.0        
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              4月终值       81.9       82.5        
                             现况指数                                  94.5       95.8        
                             预期指数                                  73.7       74.0        
      
    6月1日(日)
    0000 韩国出口(较上年同期)                             5月        -0.9%       +9.0%
             进口(较上年同期)                                        +0.3%       +5.0%
             贸易收支(亿美元)                                        顺差53    顺差44.6    
    2330 澳洲AIG制造业指数                               5月           49.2       44.8
    2350 日本资本支出(财务省,较上年同期)               第一季         +7.4%       +4.0%
    
    (完)
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