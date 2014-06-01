主要国家经济指标预测--6月2日****

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月2日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.4% 0115 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 49.4 0130 澳洲建筑许可 4月 -- -3.5% 0130 澳洲企业库存 第一季 -- -0.5% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 -- +1.7% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +2.4% -- 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.4 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 55.5 55.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 53.5 54.0 0750 法国Markit制造业PMI 5月 49.3 49.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 52.9 52.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月 52.5 52.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 增加11.3 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.9 抵押贷款批准件数(千件) -- 67.135 M4货供额(较前月) -- -2.30% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 -- 57.3 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 +1.1% +1.1% (较前月) +0.2% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.3% 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.9 1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 56.2 1400 美国建筑支出 4月 +0.6% +0.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 55.4 54.9 ISM制造业投入物价分项指数 57.0 56.5 ISM制造业就业分项指数 -- 54.7 ISM制造业新订单分项指数 -- 55.1 2245 新西兰贸易条件 第一季 -- +2.3% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月29日(四) 2350 日本工业生产(较前月) 4月初值 -2.5% -2.0% 工业生产一个月预估 +1.7% -- 工业生产两个月预估 -2.0% -- 5月30日(五) 0130 澳洲民间信贷 4月 +0.5% +0.4% 房屋信贷 +0.6% -- 0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 53.5% -- 企业自身活动指数 51.0% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 +104.9% -- 房屋开工(较上年同期) -3.3% -8.4% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 -0.9% +0.4% (较上年同期) +3.4% +1.5% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 99.8 101.7 0800 意大利生产者物价指数(较前月) 4月 -0.3% -0.2% (较上年同期) -1.5% -1.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.6% -- 美国达拉斯联储PCE物价指数 4月 2.5% -- 1230 美国实质个人支出 4月 -0.3% -- 个人所得 +0.3% +0.3% PCE物价指数(较前月) +0.2% -- 核心PCE物价指数(较上年同期) +1.4% -- 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 +0.3% -- GDP环比年率 +1.2% +1.8% 加拿大GDP(较前月) 3月 +0.1% +0.1% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.2% 持平 (较上年同期) +3.9% +3.8% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 65.5 61.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 81.9 82.5 现况指数 94.5 95.8 预期指数 73.7 74.0 6月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月 -0.9% +9.0% 进口(较上年同期) +0.3% +5.0% 贸易收支(亿美元) 顺差53 顺差44.6 2330 澳洲AIG制造业指数 5月 49.2 44.8 2350 日本资本支出(财务省,较上年同期) 第一季 +7.4% +4.0% (完)
路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。
路透首尔4月19日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超2,3 75亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月19日 -237.5 124.8 115.1 ^4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1
路透上海4月19日 - 上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东周三在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)