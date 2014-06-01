主要国家经济指标预测--6月2日****

金属期市：伦铜弹离三个月低位，但需求存在隐忧

路透墨尔本4月19日 - 伦铜周三弹离1月以来低点，因美元下滑，但由于中国采取行动控制过热房价，导致外界担忧未来一个季度中国对金属的需求可能放缓，这令铜价涨势受限。