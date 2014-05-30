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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:19 BJT

金友期货：四大粮商垄断产业链，中国国内现货粕价被抬高

以下内容节选自5月30日的《期货日报》：

粕类合约从上市日开始，期货价格逐步抬升，其间虽有回调，但运行重心在上扬。造成这一现象的原因是产业链客户的参与。一般来说，新合约上市基准价为最新合约前一交易日的结算价，如5月19日（周一）M1505合约上市基准价为5月16日（周五）M1503合约的结算价。由于粕类市场长期反向运行，新上市合约价格都较低，1505合约上市价格低于1503合约价格。随着交割期的临近，产业客户发现从期货盘面接货更为划算，因而不断有打算接货的现货商参与新合约，直到基差收窄至从盘面接货无利润空间为止。

目前外资对中国大豆、菜籽产业链的影响巨大，以“ABCD”为代表的四大粮商及其他国际资本在中国大豆市场有着强势的话语权。据统计，国内70%以上的榨油厂被跨国粮商或控股或参股。(完)

here (整理 路透中文部)
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