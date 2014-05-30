金友期货：四大粮商垄断产业链，中国国内现货粕价被抬高

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
以下内容节选自5月30日的《期货日报》：
粕类合约从上市日开始，期货价格逐步抬升，其间虽有回调，但运行重心在上扬。造成这一现象的原因是产业链客户的参与。一般来说，新合约上市基准价为最新合约前一交易日的结算价，如5月19日（周一）M1505合约上市基准价为5月16日（周五）M1503合约的结算价。由于粕类市场长期反向运行，新上市合约价格都较低，1505合约上市价格低于1503合约价格。随着交割期的临近，产业客户发现从期货盘面接货更为划算，因而不断有打算接货的现货商参与新合约，直到基差收窄至从盘面接货无利润空间为止。
目前外资对中国大豆、菜籽产业链的影响巨大，以“ABCD”为代表的四大粮商及其他国际资本在中国大豆市场有着强势的话语权。据统计，国内70%以上的榨油厂被跨国粮商或控股或参股。(完)
here (整理 路透中文部)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12