新闻稿：穆迪授予佳兆业拟发行的债券Ba3评级；展望稳定

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年5月29日—穆迪投资者服务公司向佳兆业集团控股有限公司 的公司拟发行的美元债券授予Ba3评级。

评级展望为稳定。

发行所得将用于佳兆业的房地产项目开发、土地收购、再融资和一般企业用途。

评级理据

穆迪助理副总裁/分析师梁镇邦称：“拟发行的债券将加强佳兆业的流动性，幷为其业务扩展提供资金。”

佳兆业一直在积极管理资本结构和债务到期情况。2013年和2014年初该公司先后发行的债券延长了债务到期时间，从而降低了其再融资风险。 发债所得将支持佳兆业购地等运营活动。

作为佳兆业的主分析师，梁镇邦表示：“由于佳兆业的销售记录稳定，因此这次发行对其主要信用指标的影响有限。”

过去几年佳兆业的销售增长良好。2013年该公司的合约销售额同比增长38%，在2012年运营环境具有挑战性的情况下，其合约销售额也实现了同比增长13%。

虽然2014年前4个月佳兆业的合约销售额仅为人民币62亿元，同比下降7%，但穆迪认为今年年内该公司将推出更多项目，使其销售额接近人民币300亿元左右的2014年销售目标。

因此，穆迪预计未来12-18个月佳兆业的调整后债务/资本比率将为55%左右，调整后EBITDA/利息覆盖率 (不包括对计入销售成本的资本化利息进行的调整) 将升至约2.5-3.0倍。穆迪也预计佳兆业提高一二线城市销售贡献的策略将减轻其EBITDA利润率下降的压力。这样的负债杠杆率和利息覆盖率将使佳兆业符合目前的公司家族评级水平。

佳兆业Ba3的公司家族评级继续反映了其在深圳等主要中国城市开发大众市场房地产项目的记录。此外，该公司在其总部广东省以外城市的业务亦在不断发展。

上述评级亦考虑了佳兆业在广东省完成有利润的重建项目的记录。此外，佳兆业也在境外获得定期融资，改善其债务到期状况，这可支持其评级。

另一方面，佳兆业的评级受到业务快速扩张的制约，这已使其面临执行和财务风险。

稳定的评级展望反映了穆迪预计佳兆业将可保持一二线城市的销售增长和土地收购节奏，使其信用指标与其他Ba3评级同业一致。

如果发生以下情况，佳兆业的评级可能会被上调： (1) 该公司在收购土地方面节制有度； (2) 销售额稳定增长； (3) 利息覆盖率得到改善，升至3.0-3.5倍以上； (4) 维持充足的流动性，现金/短期债务比率持续高于两倍。

假如发生以下情况，则佳兆业的评级可能会有下调压力： (1) 该公司的合约销售额显着低于其业务计划； (2) 激进的土地收购导致其债务进一步上升； (3) 其信用指标转弱，EBITDA/利息比率降至2.0倍以下；或 (4) 其流动性削弱，现金持有量/短期债务的比率降至1.5倍以下。

佳兆业的评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《住宅建筑行业全球评级方法》 (Global Homebuilding Industry) 。关于该评级方法，请参阅www.moodys.com信用政策页。