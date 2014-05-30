新闻稿：穆迪授予佳兆业拟发行的债券Ba3评级；展望稳定

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(以下中文新闻稿由穆迪提供。)
香港，2014年5月29日—穆迪投资者服务公司向佳兆业集团控股有限公司 的公司拟发行的美元债券授予Ba3评级。
评级展望为稳定。
发行所得将用于佳兆业的房地产项目开发、土地收购、再融资和一般企业用途。
评级理据
穆迪助理副总裁/分析师梁镇邦称：“拟发行的债券将加强佳兆业的流动性，幷为其业务扩展提供资金。”
佳兆业一直在积极管理资本结构和债务到期情况。2013年和2014年初该公司先后发行的债券延长了债务到期时间，从而降低了其再融资风险。 发债所得将支持佳兆业购地等运营活动。
作为佳兆业的主分析师，梁镇邦表示：“由于佳兆业的销售记录稳定，因此这次发行对其主要信用指标的影响有限。”
过去几年佳兆业的销售增长良好。2013年该公司的合约销售额同比增长38%，在2012年运营环境具有挑战性的情况下，其合约销售额也实现了同比增长13%。
虽然2014年前4个月佳兆业的合约销售额仅为人民币62亿元，同比下降7%，但穆迪认为今年年内该公司将推出更多项目，使其销售额接近人民币300亿元左右的2014年销售目标。
因此，穆迪预计未来12-18个月佳兆业的调整后债务/资本比率将为55%左右，调整后EBITDA/利息覆盖率 (不包括对计入销售成本的资本化利息进行的调整) 将升至约2.5-3.0倍。穆迪也预计佳兆业提高一二线城市销售贡献的策略将减轻其EBITDA利润率下降的压力。这样的负债杠杆率和利息覆盖率将使佳兆业符合目前的公司家族评级水平。
佳兆业Ba3的公司家族评级继续反映了其在深圳等主要中国城市开发大众市场房地产项目的记录。此外，该公司在其总部广东省以外城市的业务亦在不断发展。
上述评级亦考虑了佳兆业在广东省完成有利润的重建项目的记录。此外，佳兆业也在境外获得定期融资，改善其债务到期状况，这可支持其评级。
另一方面，佳兆业的评级受到业务快速扩张的制约，这已使其面临执行和财务风险。
稳定的评级展望反映了穆迪预计佳兆业将可保持一二线城市的销售增长和土地收购节奏，使其信用指标与其他Ba3评级同业一致。
如果发生以下情况，佳兆业的评级可能会被上调： (1) 该公司在收购土地方面节制有度； (2) 销售额稳定增长； (3) 利息覆盖率得到改善，升至3.0-3.5倍以上； (4) 维持充足的流动性，现金/短期债务比率持续高于两倍。
假如发生以下情况，则佳兆业的评级可能会有下调压力： (1) 该公司的合约销售额显着低于其业务计划； (2) 激进的土地收购导致其债务进一步上升； (3) 其信用指标转弱，EBITDA/利息比率降至2.0倍以下；或 (4) 其流动性削弱，现金持有量/短期债务的比率降至1.5倍以下。
佳兆业的评级所采用的主要评级方法为2009年3月发表的《住宅建筑行业全球评级方法》 (Global Homebuilding Industry) 。关于该评级方法，请参阅www.moodys.com信用政策页。
佳兆业集团控股有限公司是1999年在深圳成立的房地产开发商，幷于2009年12月在香港联交所上市。截至2013年12月31日，该公司的62.4%股权由其创始人郭英成及其家族成员持有。截至2013年12月底，佳兆业在珠江三角洲、环渤海、华中及华西地区及长江三角洲的土地储备总建筑面积约为2,320万平方米。(完)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
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