中国新债：农发行下周四将招标至多150亿元三期债，期限一至三年

《全球市场》亚股和美元承压，因美国数据疲弱
路透东京4月17日 - 亚股和美元周一下跌；美债收益率跌至五个月低位，此前美国经济数据疲弱损及投资者信心。对朝鲜情势和即将到来的法国大选的担忧，此前已打压投资者信心。
路透上海5月30日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周四(6月5日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限含一、二和三年，各发行上限均为50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述两年和三年品种，分别为该行今年第31期 和33期 的增发债；一年期为新发品种，为该行今年第37期债。
上述债券具体发行条款如下：
31期二次增发 33期二次增发 37期
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息
招标时间 2/3年：6月5日10:00-11:00
1年：6月5日10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日 6月10日 6月10日 6月11日
起息日 4月24日 5月14日 6月11日
发行期 6/6-6/10 6/6-6/10 6/6-6/11
上市日 6月16日 6月16日 6月13日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.05%
票面利率 4.94% 4.83% --
-----------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。
路透4月16日 - 对于朝鲜(北韩)近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。