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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:29 BJT

中国新债：农发行下周四将招标至多150亿元三期债，期限一至三年

路透上海5月30日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周四(6月5日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总额至多150亿元人民币，期限含一、二和三年，各发行上限均为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述两年和三年品种，分别为该行今年第31期 和33期 的增发债；一年期为新发品种，为该行今年第37期债。

上述债券具体发行条款如下：

31期二次增发 33期二次增发 37期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息

招标时间 2/3年：6月5日10:00-11:00

1年：6月5日10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日 6月10日 6月10日 6月11日

起息日 4月24日 5月14日 6月11日

发行期 6/6-6/10 6/6-6/10 6/6-6/11

上市日 6月16日 6月16日 6月13日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

票面利率 4.94% 4.83% --

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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