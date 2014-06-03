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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 14:32 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月3日

路透上海6月3日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(5月31日-6月6日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)
   
    财政部        280       7年       固息国债      6/5-6/9       今年第六期七年品种续发
    国开行        280   1/3/5/7/10年  固息增发债    周三          第8-12期增发债
    农发行         50       3年       固息增发债    周三          今年第34期债增发
    农发行         50       5年       固息增发债    周三          今年第35期债增发
    农发行         50       1年       固息金融债    周四
    农发行         50       3年       固息增发债    周五          实际剩余期限约六个月
    =======================================================================================    
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元)   
    
    农发行          浮息金融债      150         上周日(6月1日)
    财政部          固息国债        300         周一
    国开行          固息金融债      150         周一
    进出口行        固息金融债      100         周二
    财政部          固息国债        295         周三
    中信证券        短期融资券       50         周四
     
                 
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      230           --         1,200     1,430
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
    
    暂无
    =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇；审校 丁淑琴)
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