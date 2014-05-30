《路透晚报》--5月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：央行首次动用本币互换协议支持中韩贸易，战略合作提速

中国央行周五宣布，首次动用双边本币互换协议对方货币，以4亿韩元（约合240万元人民币）支持企业贸易融资。分析人士称，在中韩近期政经交流密切的背景下，此举象征意义大过实际作用，显示两国战略合作正在提速。

--《焦点》中国楼市降价盘星火渐成燎原势，但难破供需胶着困局

调控多年的中国楼市终于在今年显现拐点迹象，业内人士表示，目前降价的幅度和力度尚不足以打破供需方胶着局面，在整体供给过剩，需求观望之下，一些地方政府通过放宽限购等救市的效果也有限；而在楼市窄幅调整之际，加大对首套购房者等刚性需求的信贷支持，才不失政策调控的题中之义。

--中国经济：不会重演“花钱买速度”，提高增长质量更重要--人民日报

人民日报海外版周五报导，面对经济下行，市场呼吁放水货币刺激经济的声音又起，多家投行亦判断央行将适时降低存款准备金率，不过专家认为中国经济不会重演“花钱买经济增速”。

--路透调查：中国5月官方制造业PMI料升至50.6，稳增长效果显现

路透综合10位分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)料升至50.6，为年内高位，且连续第三个月回升，预示在稳增长措施的提振下经济增长动能增强。

--台湾房地产：财政部明年初将提房地合一课所得税，北市将累进课征房屋税

台湾为抑制高房价及促进税制公平再出新方案。财政部长张盛和周五表示，预计明年初将向立法院提出房屋及土地合一课征所得税草案。他同时也认为，台北房价目前渐渐往下，再上涨的力道很弱。

--中国金融：去年银行业不良率降至1.49%，今年着力防风险--银监会

中国银监会周五发布2013年报显示，截至去年底，中国银行业金融机构不良贷款余额1.18万亿元人民币，比年初增加1,016亿元；不良贷款率1.49%，同比下降0.07个百分点。

--中国经济：商务部拟开展优化外商投资项目审批试点，简化申报程序和文件

为了优化审批管理，提高效率，中国商务部决定开展规范优化外商投资审批试点工作，简化试点范围内审批事项的申报程序和申报文件。据商务部网站《关于开展优化外商投资项目审批公告》显示，除外商投资直销项目外，依法由商务部审批的外商投资企业设立和变更事项全部列入本次审批试点范围。

--中国经济：明确新疆经济社会发展目标，反恐是重点就业和教育优先

周四召开的第二次新疆工作座谈会上，中国明确对新疆工作进行布署，提出围绕社会稳定和长治久安总目标，把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，同时加大对新疆教育投入，要从稳疆安疆的战略高度出发，以增加就业为重点，促进社会稳定。

【固定收益】

--中国债市：信用债质押折扣系数再调整更趋严格，可能利好城投债

中国证券登记结算公司周四发布新的回购质押券折扣调整系数，主体评级AA并评级展望为负面的信用债，将面临更为严格的待遇，自6月25日起折扣系数下调为零，即失去质押资格。

--《中国信用市场观察》国债期货的价格发现功能小试锋芒

中国债券市场本周国债期货表现亮眼，期间多头情绪一度领先并超过现券，主力合约持仓量增至7,075历史高位，一周涨幅接近1%；现券亦维持暖势，短端下降幅度超过长短，不过后半周长端开始发力，周收益率曲线整体继续陡峭化；信用债各等级收益率也整体下行。

--中国公开市场：一级交易商下周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

业内人士周五透露，因端午假期，中国人民银行公开市场一级交易商可于今日上报下周需求。具体内容包括仍多期限正/逆回购，以及三个月央票。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国公开市场：6月共到期资金4,220亿元，正回购占比逾九成

据路透统计，截至目前，中国央行公开市场6月将共有4,220亿元人民币资金到期，较5月总量环比减少四分之一,其中包括一期三年央票，金额230亿元，其余3,990亿元均为正回购，后者占比逾九成。

--中国货币市场：月末资金维持稳势回购多小涨，结构性供需稍显不平衡

中国银行间资金市场周五维持稳势。月末最后一个交易日整体资金供给仍较为宽裕，不过主要回购利率多小涨，因结构性供需稍显不平衡，非银行类机构因主要质押品为信用债和涉及风险资产占用等因素，借入资金相对不易。

--中国债市动态：现券和国债期货暖势降温，机构心态重回谨慎做多

中国银行间市场周五现券和国债期货暖势有所降温，利率互换(IRS)变化不大。市场人士指出，现券收益率近期大幅下跌后，未见进一步利好因素出现，机构心态重回谨慎做多。

--中国票据市场：转贴利率继续小跌，机构心态较乐观半年末前压力不大

中国银行间市场票据转贴利率本周继续小跌。同业新规发布之初曾引发票据市场较大波动，但目前影响已基本消化，而在资金面宽裕以及央行政策偏松的支撑下，机构心态较乐观，半年末前票据利率的上行压力料不大。

【外汇】

--中国汇市：人民币高开低收全天购汇偏强，5月小升终结三月连跌

中国人民币兑美元 周五收低，但本月累计升值0.19%，终结三个月连跌势头。今日即期随中间价方向高开，但月末最后一个交易日购汇整体偏强，人民币在振荡中逐步走弱，成交量较前三个交易日缩小。

--离岸人民币：今年点心债需求大，退休基金及欧洲大户兴趣增--中银香港

受融资需求及离岸人民币融资成本优势带动，今年香港点心债发行持续畅旺。香港人民币清算银行--中银香港资产管理固定收益投资主管阮卓斌表示，今年市场对点心债需求较大，大型退休基金、欧洲和中东机构投资者今年已部署买入点心债。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比创21个月新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续下滑，并创21个月来新低；债券建议配比则升至一年半来新高。中国宏观经济前景不明，国内房地产市场趋于转折更令人担忧经济和金融系统风险，大多基金纷纷降低股票持仓；而当前市场资金面宽裕及未来降准预期，使得债券成为短期“避风港”。

--《焦点》中国股市恐难逃世界杯“魔咒”

四年一届的世界杯足球赛将于下月中旬开战，其巨大的吸引力和由此产生的情绪效应将在短期内影响全球资本市场，而中国股市能否借其打破已运行半年之久的震荡格局，亦引发市场的关注。

--中国股市：沪综指窄幅震荡微收跌，小长假前市场观望气氛浓厚

中国股市沪综指周五窄幅震荡微收跌。临近端午节小长假，市场观望气氛浓厚，惟新疆板块受消息刺激再现强势。分析师指出，市场短期有望维持弱反弹格局，但因经济能否持续回稳仍存疑，反弹空间较为有限。

--《技术分析》中国股市沪综指有望在6月打破盘局

中国股市沪综指本周持续缩量震荡，下档的政策性护盘和上档的技术性压力令股指涨跌均乏空间。尽管当前市场观望情绪浓厚，但技术指标显示大盘在6月继续维持盘局恐无以为继。

--中国基金：阿里巴巴控股天弘基金计划获批，打造互联网基金公司

在中国天弘基金公司与阿里巴巴集团联手打造出余额宝这个震撼级创新产品后，双方的股权联姻计划周四正式获得中国证监会批准，天弘基金将朝打造一家新型互联网基金公司计划迈进。

--《焦点》中国削减长期铁矿石供应合同，10年来市场首现供过于求

中国钢铁企业正在削减长期铁矿石供应合同，转而寻求价格更低的现货船货，在全球矿石供应十年来首次出现过剩情况下，钢厂相信低迷的价格不大可能反弹。

--中国证券：中证指数公司称正研发微盘和股息点等一批新指数

中国中证指数公司总经理马志刚表示，该公司目前正研发微盘指数和股息点指数等一批新指数，以适应指数型产品设计和股指期货等衍生工具的需要。

--中国期货：上期所将推进锡、镍期货新品种研发，有望年内上市--报载