中国债市：信用债质押折扣系数再调整更趋严格，可能利好城投债

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海5月30日 - 中国证券登记结算公司周四发布新的回购质押券折扣调整系数，主体评级AA并评级展望为负面的信用债，将面临更为严格的待遇，自6月25日起折扣系数下调为零，即失去质押资格。
此前3月25日，中证登已下调过该系数，规定对于质押库内主体评级为 AA、且评级展望为负面的信用债券，是在现行折扣系数取值的基础上，下调折扣系数取值50%。
“更严格了，因为多涉及产业债，可能后期更利好城投债吧。”上海一家基金公司交易员认为。
根据中证登的统计，目前受此项规定影响的债券有20多只，如11杭钢债,12南糖债 等。
而按照中证登的说法，这种做法是对部分潜在高风险的回购质押券采取下调折扣系数取值的风险防控措施。
该交易员认为，从流动性而言，规定对中低评级债券持有比例较高的机构影响更大，且可供质押的债券数量减少，还会影响杠杆的比例。
不过城投债多数资质优于产业债，后期利好可能比较明显，若中低评级的产业债后期负面展望或下调的概率加大，调整风险也会加大，但高等级债券则会享受溢价效应。（完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12