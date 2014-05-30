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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:44 BJT

中国债市：信用债质押折扣系数再调整更趋严格，可能利好城投债

路透上海5月30日 - 中国证券登记结算公司周四发布新的回购质押券折扣调整系数，主体评级AA并评级展望为负面的信用债，将面临更为严格的待遇，自6月25日起折扣系数下调为零，即失去质押资格。

此前3月25日，中证登已下调过该系数，规定对于质押库内主体评级为 AA、且评级展望为负面的信用债券，是在现行折扣系数取值的基础上，下调折扣系数取值50%。

“更严格了，因为多涉及产业债，可能后期更利好城投债吧。”上海一家基金公司交易员认为。

根据中证登的统计，目前受此项规定影响的债券有20多只，如11杭钢债,12南糖债 等。

而按照中证登的说法，这种做法是对部分潜在高风险的回购质押券采取下调折扣系数取值的风险防控措施。

该交易员认为，从流动性而言，规定对中低评级债券持有比例较高的机构影响更大，且可供质押的债券数量减少，还会影响杠杆的比例。

不过城投债多数资质优于产业债，后期利好可能比较明显，若中低评级的产业债后期负面展望或下调的概率加大，调整风险也会加大，但高等级债券则会享受溢价效应。（完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
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