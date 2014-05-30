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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:34 BJT

宏源期货：沪铜初现疲弱迹象，关注20日均线支撑

以下内容节选自5月30日的《期货中国》：

5月29日，上海电解铜现货报升水230元/吨至升水370元/吨，平水铜成交价格49870元/吨-49970元/吨，升水铜成交价格49930元/吨-50070元/吨。沪期铜小幅回落，部分进口铜涌入市场，虽有贵溪品牌独树一帜，挺价出货，但其余好铜则货多价廉，持货商不断下调升水以求成交，同品牌日内价差超过100元/吨，国产平水铜相对坚挺，与好铜价差有限，中间商受月末资金牵制少有入市，下游逢低略有接货，市场月末氛围浓郁。

美国一季度GDP环比年化变化率为-1%，为近3年来首次经济萎缩。一季度美国GDP萎缩主要因严寒冬天。这可能使美联储缩减QE和加息变得更为谨慎。中国经济方面，房地产市场依旧存在较大的不确定性，只能边走边看。铜价已经跌破10日均线，关注20日均线支撑。策略上，短期震荡思路操作。(完)

here (整理 路透中文部)
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