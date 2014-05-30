版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:39 BJT

台湾债市：10年公债R券早盘殖利率回升，随美债回档整理

路透台北5月30日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周五早盘回升。上日美债殖利率亦从11个月低位回稳，带动台债同向反应；但交易商认为后市仍难以捉摸，将静待下周国际债市对消息面的反应而定。

交易员指出，美债殖利率走势目前虽在波段低位徘徊，但下周走向尚难明朗，加上本地紧接着有三天端午连续假期，交易商倾向谨慎看待。预估在持续消化部分获利了结的卖压后，殖利率有机会止稳在1.50%附近。

“我们还是倾向谨慎，交易商在殖利率下行后就跑(卖出)...这期券压力是大一点。”一位证券商交易员说。

另一本地银行交易员则认为，虽然短线盘面有些浮动，但全球债市主轴仍由资金行情带动，美债殖利率要大弹不易，预料台债10年券殖利率在回到1.50%上方以后，仍有机会吸引终端买盘进驻，弹幅亦不会太大。

美国指标10年期公债收益率周四从11个月低点小幅回升，数据显示美国首季经济三年内首次出现萎缩，但这并未改变今春经济强劲反弹的观点。指标10年期公债 收益率报2.447%，较周三尾盘升1个基点，盘中触及去年6月以来最低2.402%。

交易员观察盘中动态：

* 10年R券103/6R及现券103/6 殖利率弹升但未出现大量卖压

* 长假前交易商操作倾向保守，获利了结卖压仍在

* 103/6R上日统计数据显示银行仍站在买超一方，1.50%上方测试拿券意愿

* 美债下周方向难测，部分交易商宁可退场观望

预估指标公债主要交投区间：

* 10年公债103/6R ：1.49-1.50%

本地时间10:34时最新报价：

* 10年公债103/6R殖利率弹0.95基点报1.4985%。

* 10年公债103/6殖利率弹1.02基点报1.4972%。

以下为最新相关报导链接：

--《美债周五展望》指标公债收益率从11个月低点小幅回升

--《综述》美国第一季经济萎缩，然劳动市场增强

--日本数据：4月核心CPI同比上升3.2%，创23年来最快增速

--全球经济：俄乌紧张局势令流入新兴市场的民间资本大幅减少--IIF (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐