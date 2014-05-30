台湾债市：10年公债R券早盘殖利率回升，随美债回档整理

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透台北5月30日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周五早盘回升。上日美债殖利率亦从11个月低位回稳，带动台债同向反应；但交易商认为后市仍难以捉摸，将静待下周国际债市对消息面的反应而定。
交易员指出，美债殖利率走势目前虽在波段低位徘徊，但下周走向尚难明朗，加上本地紧接着有三天端午连续假期，交易商倾向谨慎看待。预估在持续消化部分获利了结的卖压后，殖利率有机会止稳在1.50%附近。
“我们还是倾向谨慎，交易商在殖利率下行后就跑(卖出)...这期券压力是大一点。”一位证券商交易员说。
另一本地银行交易员则认为，虽然短线盘面有些浮动，但全球债市主轴仍由资金行情带动，美债殖利率要大弹不易，预料台债10年券殖利率在回到1.50%上方以后，仍有机会吸引终端买盘进驻，弹幅亦不会太大。
美国指标10年期公债收益率周四从11个月低点小幅回升，数据显示美国首季经济三年内首次出现萎缩，但这并未改变今春经济强劲反弹的观点。指标10年期公债 收益率报2.447%，较周三尾盘升1个基点，盘中触及去年6月以来最低2.402%。
交易员观察盘中动态：
* 10年R券103/6R及现券103/6 殖利率弹升但未出现大量卖压
* 长假前交易商操作倾向保守，获利了结卖压仍在
* 103/6R上日统计数据显示银行仍站在买超一方，1.50%上方测试拿券意愿
* 美债下周方向难测，部分交易商宁可退场观望
预估指标公债主要交投区间：
* 10年公债103/6R ：1.49-1.50%
本地时间10:34时最新报价：
* 10年公债103/6R殖利率弹0.95基点报1.4985%。
* 10年公债103/6殖利率弹1.02基点报1.4972%。
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--全球经济：俄乌紧张局势令流入新兴市场的民间资本大幅减少--IIF (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12