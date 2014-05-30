中国保险：各地高温来袭，众安保险推国内首个高温险售逾10万份

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
路透上海5月30日 - 近期中国各地出现35°C以上高温，这使得国内首家互联网保险公司众安保险近期新推的国内首个高温险--37°C高温险受关注，推出逾一周就已售出超过十万份。
众安保险此次推出的37℃高温险可覆盖全国多达30座主要城市，客户可选择其生活、工作所在城市进行投保，当其所在城市的酷暑天气(超过37摄氏度)累计超过约定天数时，众安保险将按酷暑日给付保险金，贴补客户因酷暑发生的额外生活成本。
周三，中央气象台发布今年首个高温黄色预警，多地出现35°C以上高温，北京、天津、河北、河南、山东、吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达37-39°C，局地可达40°C。
众安高温险的保险期限为一年中最酷热的夏至至处暑阶段(即6月21日~8月23日)。其覆盖国内30个大中城市的免赔天数并不相同，例如四大火炉城市之一的重庆免赔天数为28天，杭州为25天，福州为23天；而北京和上海分别为6天和11天。
除了众安天猫旗舰店外，众安还在腾讯 的微信平台上销售该款保险。结合网络社区的特点，该款保险还开发了与微信红包类似的保险送微信好友、在朋友圈中抢高温险等功能，促进了高温险的销售。
自去年起，国内的互联网保险开始逐步升温，除在网上销售传统意外险和产险产品外，一些保险公司亦跟据网络销售成本低等特征设计一些短期的特别保险产品，例如之前安联财险推出中秋赏月险。不过，中国平安 和人保财险在3月各自推出他们创新产品“雾霾险”后被保监会叫停，保监会未解释叫停的理由。
由阿里巴巴集团、腾讯和中国平安保险等多家企业联合组建的众安保险，去年11月开业，已陆续推出以众乐宝、参聚险等为代表的网络卖家保证金系列创新产品。截止4月底，开业不足半年的众安保险服务客户数量已超过6,000万，投保件数突破1亿件。今年前四个月，众安保费收入达8,544.39万元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12