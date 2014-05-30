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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:49 BJT

日本债市：公债价格持稳至微跌，因美债回落且投资人获利了结

日本政府数据周五显示，4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期跳增3.2%，创1991年2月以来最快增速，因日本上调消费税拉动物价全线上涨。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.000% +0.0 0.175%

10年期公债 0.575% +1.0 0.565%

20年期公债 1.440% +1.5 1.425%

30年期公债 1.685% +1.5 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.50 +0.00 145.50

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 于春红)
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