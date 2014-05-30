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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 10:47 BJT

香港个股：佳兆业集团发行4亿美元五年期优先票据，息率9%

路透香港5月30日 - 中国房地产商佳兆业集团 周五公布，计划发行于2019年到期本金总额4亿美元的优先票据，息率9%。

佳兆业于联交所一份声明中称，估计是次筹资所得款项净额约为3.91亿美元，将用作现有债务再融资、拨资现有及新物业项目以及作一般公司用途。

票据的发行价为本金额的99.017%，每半年支付一次利息，将在新加坡交易所上市。花旗 、瑞信 、高盛 、汇丰 及摩根大通 负责发行安排。

佳兆业总部位于深圳，主要从事大型住宅物业及综合商用物业的发展，于27个城市拥有建筑面积约2,330万平方米之土地储备。

香港时间10:40，该股升0.81%，报2.48港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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